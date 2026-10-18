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Kada stignu hladniji dani, mnogi traže način da zagreju dom, a da pritom ne dobiju previsok račun za struju.

Inverter klima može da bude ekonomično rešenje za grejanje, ali njena potrošnja zavisi i od načina korišćenja. Nekoliko jednostavnih podešavanja može da pomogne da uređaj radi efikasnije i održava prijatnu temperaturu u prostoriji.

Za razliku od običnih električnih grejalica, inverter klima funkcioniše po principu toplotne pumpe, odnosno prenosi toplotu iz spoljašnjeg vazduha u prostoriju. Zbog toga može da isporuči više toplotne energije nego što potroši električne. Ipak, na konačan račun utiču spoljna temperatura, izolacija doma, veličina prostorije i karakteristike samog uređaja.

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju ako se tokom zime grejete inverter klimom:

1. Podesite temperaturu između 19 i 21 stepen

Jedan od najjednostavnijih načina da kontrolišete potrošnju jeste da ne podešavate temperaturu na daljinskom upravljaču previsoko. Raspon od 19 do 21 stepen mnogima može da bude sasvim dovoljan za prijatan boravak u prostoriji.

Podešavanje na 25 ili 26 stepeni neće nužno zagrejati sobu mnogo brže, ali može da navede uređaj da duže radi kako bi dostigao zadatu temperaturu. Zato je bolje da izaberete vrednost koja vam odgovara i održavate je, umesto da stalno menjate podešavanja.

2. Ne isključujte klimu automatski pri svakom izlasku iz sobe

Inverter klima prilagođava snagu rada potrebama prostora, pa u određenim uslovima može biti ekonomičnije da tokom kraćih odsustava samo smanjite temperaturu nego da uređaj potpuno isključite. Kada se prostorija ohladi, klima mora ponovo da je zagreje, što može zahtevati dodatnu energiju. Ipak, ne postoji pravilo koje važi za sve situacije. Ako ste odsutni veći deo dana ili više dana, održavanje visoke temperature u praznom domu može biti nepotrebno trošenje struje.

grejanje na klima uredjaj u stanu Foto: Antonio Guillem/Shutterstock

Tokom noći ili kraćih izlazaka možete da isprobate snižavanje zadate temperature za nekoliko stepeni i pratite kako se to odražava na potrošnju.

3. Ostavite ventilator na automatskom režimu

Automatski režim ventilatora omogućava klimi da sama prilagođava protok vazduha trenutnim potrebama. To je dobar početni izbor za ravnomerno zagrevanje prostorije. Ako je brzina ventilatora stalno previsoka, strujanje vazduha može biti neprijatno, dok preslab protok može otežati raspoređivanje toplote. Automatsko podešavanje pomaže uređaju da prilagodi rad, bez potrebe da stalno menjate brzinu ručno.

4. Usmerite topao vazduh prema podu

Pošto je unutrašnja jedinica klime najčešće postavljena visoko na zidu, tokom grejne sezone korisno je usmeriti krilca nadole. Topao vazduh se prirodno podiže, pa ovakav položaj može da doprinese boljoj raspodeli toplote u prostoriji. Obratite pažnju i na raspored nameštaja. Ako ormar ili drugi veliki komadi blokiraju protok vazduha, klima će teže zagrevati čitavu prostoriju.

5. Redovno čistite filtere

Prašina i nečistoće na filterima mogu da ometaju protok vazduha i smanje efikasnost uređaja. Zbog toga klima može duže da radi kako bi dostigla željenu temperaturu, prenosi City magazine. Tokom intenzivnog korišćenja filtere je dobro proveravati i čistiti približno na svake dve nedelje, odnosno prema uputstvu proizvođača i uslovima u prostoriji. Pre čišćenja isključite uređaj, a oprane filtere potpuno osušite pre vraćanja.

Ne zaboravite ni spoljnu jedinicu. Lišće, prljavština i drugi predmeti ne bi trebalo da blokiraju protok vazduha oko nje. Povremeno odmrzavanje spoljne jedinice tokom zime uobičajen je deo rada uređaja.

6. Zatvarajte vrata i prozore

Ako klima zagreva dnevnu sobu, a vrata ostanu otvorena, deo toplote odlaziće u hodnik i druge prostorije. Uređaj će tako pokušavati da zagreje veći prostor, što može povećati potrošnju i otežati održavanje željene temperature. Zatvorite prozore, sprečite promaju i vodite računa da kapacitet klime odgovara prostoriji koju zagrevate. Jedan uređaj nije nužno dovoljan da efikasno zagreje čitav stan, naročito ako je prostor veliki ili slabo izolovan.

7. Ne podešavajte temperaturu na 30 stepeni da biste brže zagrejali prostoriju

Kada uđete u hladan dom, možda ćete poželeti da podesite klimu na 28 ili 30 stepeni kako bi što pre zagrejala prostor. Međutim, tako nećete nužno ubrzati zagrevanje. Inverter klima već može da radi većom snagom kada je razlika između trenutne i zadate temperature velika. Ako zadate veoma visoku temperaturu, samo ćete postaviti viši cilj koji uređaj treba da dostigne, što može dovesti do pregrevanja prostorije i veće potrošnje.

Umesto toga, podesite temperaturu koja vam odgovara. Ako klima ima tajmer ili ekonomični režim rada, možete ih isprobati i proveriti da li vam takav način korišćenja odgovara.