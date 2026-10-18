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Nema mesta slavlju tamo gde gore gradovi i gde se bilans meri stotinama povređenih na ulicama. Najmanje 150 policajaca širom Francuske povređeno je na protestima, povređeni su i prosvetni radnici: 65 zaposlenih u školama, uključujući i direktore, teške povrede zadobili su i demonstranti, nažalost ima i žrtava - ali blokaderima u Srbiji je sve to razlog za POHVALU!

Lider "studentske liste" sociolog Jovo Bakić, onaj koji godinama najavljuje da će sve koji ne misle kao on juriti po ulicama dinstati i pržiti - u podkastu "Ćao, Nevena" sav ponosan je zaključio kako je studentski pokret inspiracija za druge studente.

Nevena Maždarevć ga je pitala da li misli da "ima veze ovo što se dešava u Srbiji, sa ovim što se dešava u Francuskoj, evo od juče u Albaniji?"

Jovo Bakić je istakao kako je francuska televizija o tome prilog napravila (o tom prilogu pisao je i Kurir - možete pročitati OVDE)

- Govorili su da je zapravo inspiracija francuskim studentima došla iz Srbije. Sasvim je nesumnjivo da je i kod Albanaca određen uticaj je bio. Jednostavno, to se širi... - rekao je Bakić.

Iza ovih reči o "inspiraciji" za nerede u Francuskoj ili Albaniji, a nasilni bunt je na delu i u Italiji, Belgiji, Portugalu - zapravo se krije opravdanje i navijanje za novi haos u Srbiji - i to posle izbora 25. oktobra, uz najavljivanje svoje izborne pobede i dodatak da će izbori biti pokradeni.

Iako sva istraživanja do sada nijednog trenutka nisu dala ni opoziciji ni blokaderima prednost u odnosu na listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - blokaderski pokret veštačkim pumpanjem na društvenim mrežama, i ulaganjem 1.200.000 evra dnevno za kampanju "studenti pobeđuju" ubedio je taj deo građana da je sve osim pobede te liste krađa, prevara, zlo, i da će se imaginarna pobeda braniti na ulicama!

Nasilni protesti širom Evropi nisi nikakav praznik demokratije! To je slika opljačkanih radnji, zapaljenih privatnih automobila, uništene infrastrukture. Hvaliti se da si baš ti, baš tvoj pokret uzor za takvo stanje znači hvaliti se izvozom anarhije.

Znači potvrdu da je "studentska lista" - anarhistička.

Na to je upozorila i poznata američka desničarska aktivistkinja Valentina Gomez, koju na društvenim mrežama prati oko 700.000 ljudi, i koja je "studentsku listi" uporedila s aozloglašenom Antifom.

- Srbija održava najbitnije izbore 25. oktobra i pokret anarhista koji se predstavlja kao "studentska lista" napunio je zemlju nasiljem, blokadama i terorisanjem svojih sugrađana.... Dakle, ovo je moja poruka narodu Srbije: Glasajte za Aleksandra ili budite spremni da vam zemlja bude zapaljena od strane tih anarhista koji se nazivaju "studentska lista". Bog vas blagoslovio - poručila je Valentina Gomez u objavi na Instagramu.