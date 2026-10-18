Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Specijalnu bolnicu "Merkur", u Vrnjačkoj Banji.

- Poseta našim borcima u Specijalnoj bolnici "Merkur", uz razgovor i uverenje da nisu zaboravljeni. Na njihovu inicijativu, produžili smo trajanje banjsko-klimatskog oporavka sa sedam na deset dana, jer oni koji su dali mnogo za Srbiju zaslužuju našu brigu, poštovanje i zahvalnost - navela je.