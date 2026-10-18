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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Specijalnu bolnicu "Merkur", u Vrnjačkoj Banji. 

- Poseta našim borcima u Specijalnoj bolnici "Merkur", uz razgovor i uverenje da nisu zaboravljeni. Na njihovu inicijativu, produžili smo trajanje banjsko-klimatskog oporavka sa sedam na deset dana, jer oni koji su dali mnogo za Srbiju zaslužuju našu brigu, poštovanje i zahvalnost - navela je. 

Pogledajte kako je tekao susret u nastavku: 

Kurir.rs

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