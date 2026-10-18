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Država uvodi besplatne neinvazivne prenatalne testove (NIPT) za trudnice, čime će budućim roditeljima biti olakšan pristup savremenoj metodi skrininga na najčešće hromozomske anomalije, za koje su dosad morali da izdvajaju i više od 1.000 evra!

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Novom Sadu najavio da će prenatalni testovi biti besplatni.

- Testovi NIPT za trudnice odsad će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju - kazao je Vučić.

Foto: UKCS, Ilija Ilić

Inače, cena ovih testova se u proseku kreće od 320 do čak 1.200 evra u zavisnosti od obuhvata hromozoma i laboratorije koja ih radi.

Izuzetna podrška

Prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKCS, ocenjuje da ova najava predstavlja "nastavak izuzetne podrške države i Ministarstva zdravlja razvoju zdravstvenog sistema Srbije".

- Naročito se odnosi na podršku našim ženama, sadašnjim i budućim majkama i porodiljama. Test NIPT predstavlja savremeni, visokoprecizni skrining test koji analizira slobodnocirkulišuću DNK fetusa, bebe iz krvi majke, kako bi se procenio rizik od najčešćih genetskih abnormalnosti - objašnjava za Kurir prof. dr Stefanović.

Naglašava i da se radi o jednostavnom uzimanju venske krvi trudnice, da je test potpuno bezbedan.

Prof. dr Aleksandar Stefanović Foto: Kurir Televizija

- Ne nosi rizik od pobačaja ili krvarenja za razliku od invazivnih metoda, poput klasične amniocenteze iliti uzimanja uzorka plodove vode pod kontrolom ultrazvuka kroz trbuh i matericu trudnice, koja nosi znatno veće rizike od pobačaja, infekcije, krvarenja. Test NIPT može da se radi veoma rano u trudnoći, već od devete ili 10. nedelje i ima veoma visoku pouzdanost, od preko 99 odsto. Otkriva najčešće genetske poremećaje hromozoma, kao što su Daunov sindrom, Edvardsov sindrom, Patau sindrom, Tarnerov sindrom, Klinefelterov sindrom i druge genetske poremećaje, ali i pol bebe.

Srećni smo i zahvalni

Profesor ističe da su trudnice dosad za ovaj postupak morale da izdvoje znatnu sumu novca, kao i da jedan broj njih nije mogao sebi da ga priušti.

- Ovo je fantastična vest za sve trudnice u Srbiji. Srećni smo i zahvalni i mi koji radimo u struci, jer smo dosad morali našim pacijentkinjama da objašnjavamo da je test neophodan, ali da se on radi o trošku pacijenta, što ubuduće neće biti slučaj. Ova mera doprineće, svakako, i još lakšoj i bezbednijoj kontroli rizičnih, ali i ostalih trudnoća - navodi profesor i dodaje:

Foto: Shuterstock

- Čak 15 do 25 odsto trudnica ima neku od medicinskih indikacija za NIPT. Najčešće je to starije životno doba trudnice, preko 35 godina, ili partnera, loš rezultat standardnih dabl ili tripl testova, određena odstupanja od normalnog ultrazvučnog nalaza, prisustvo genetskih anomalija u porodici ili ranija trudnoća sa poremećenim hromozomskim statusom, prethodni spontani pobačaji, trudnoće posle vantelesne oplodnje, postojanje kontraindikacija za klasičnu amniocentezu, strah... Po svemu tome, ogroman je značaj NIPT testa kako za majku, tako i za plod. Veliki je rizik da ne bude urađen kod postojanja bilo koje od prethodno navedenih indikacija. Pored toga, veoma je važan test za nastavak normalne trudnoće, pa i za stabilno psihičko stanje trudnice.

Pozitivan uticaj na natalitet

Prof. dr Aleksandar Stefanović ističe da je uvođenje besplatnog NIPT testa nastavak pronatalitetnih mera države i Ministarstva zdravlja, koje, podseća, obuhvataju najpovoljnije uslove za vantelesnu oplodnju na svetu, neograničen broj pokušaja, zamrzavanje, povišenu starosnu granicu, donacije i uvoz jajnih ćelija i spermatozoida, različita prava i povlastice za trudnice i porodilje, novčane stimulacije...

bebe Foto: T.Ilić

- Besplatan NIPT test predstavlja veliku olakšicu za naše trudnice i parove i ima veliki značaj za rađanje zdrave populacije. Uz to, nadamo se da će oslobađanje od straha da neko neće imati sredstava da uradi sve što je neophodno za zdrav tok trudnoće pozitivno uticati i na natalitet u Srbiji - poručuje prof. dr Stefanović.