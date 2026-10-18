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Psihološkinja i 159. na tzv. "studentskoj listi", Ana Mirković, ponovo je šokirala javnost objavom na društvenoj mreži Iks.

"Važno mi je da podelim iako mi je teško da u to poverujem - javljaju mi prijatelji iz Crne Gore da se brzo širi vest o tome da će N1 objaviti u sledeću nedelju da su studenti izgubili izbore.", poručila je Marković putem Iksa.

Posebno zapanjuje činjenica da je ovo izjavila punoletna osoba, psihološkinja i kandidatkinja te divne studentske liste, prepune stručnih ljudi - najboljeg što imamo.

S druge strane, brojni blokaderi je kritikuju i poručuju da je ovakva objava sramotna, a među onima koji su se oglasili prednjače novinari.

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Reporter blokaderske televizije N1 Mladen Savatović među prvima je reagovao na njenu objavu i oštro je kritikovao.

Savatović je u komentaru napisao: "Čemu ovo, gospođo Mirković? Veoma ružno. Ako Vam je bilo “neverovatno da poverujete”, možda je trebalo prvo da pitate nekoga od nas? I šta znači da “prenese vest”? Ako studenti i SNS proglase pobedu, jedne ćemo da prenesemo, druge ne? Strašno."

Reagovala je novinarka Suzana Trninić: "Upravo ste ovim targetirali sve ljude koji tamo rade. Nadam se da Vam to nije bila namera."

Novinar Željko Veljković takođe je oštro reagovao na objavu, poručivši: "Draga Ana, ovo nije ok. Baš nije."

Novinar Miloš Milić poručio je: "Nemoguće stvari gledam."

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Sudeći po objavi, Ana Mirković očigledno misli da televizije broje glasove, što je zaista novi nivo potpunog ludila.

Podsetimo, reč je o ženi koja je ranije tvrdila da se glasači Srpske napredne stranke po fizionomiji razlikuju od ostalih ljudi.