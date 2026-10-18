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Lider SNS Miloš Vučević gostovao je u emisiji "Nemoj da me maješ", koja se prikazuje na Niš TV i Novosadskoj televiziji, gde je govorio o pokušaju obojene revolucije, političkim protivnicima, ali i završenom skupu SNS u Novom Sadu.

-Ključno pitanje je zašto nam se ovo dešava. Ono što nam se dešavalo od 2024. je klasičan primer obojene revolucije. Od pojave „žute patke“, u pitanju je napad na Vučića i rukovodstvo Grada Beograda zbog izgradnje Beograda na vodi, danas najlepšeg dela grada. Bio je proglašen za zločinački poduhvat. Dobili smo da je Beograd dobio novo lice na obali reke Save. Posle toga smo imali „krvave košulje“, a mi smo osudili napad na Borka Stefanovića. Onda su i to što se desilo Stefanoviću iskoristili za politički pokret. Kada se nama dešavalo mnogo gore nikada nismo videli osudu, to je nešto što se podrazumeva. Onda dolazimo do zloupotrebe tragedije u školi na Vračaru i u Malom Orašju i Duboni. Opet zloupotreba politička. Onda potpuna kulminacija sa padom nadstrešnice u Novom Sadu. Šok za naciju, tuga, bes. Od pre 10 godina do danas ista kuhinja. Sve vodi istom cilju i manje-više isti ljudi učestvuju, profesionalni demonstranti- rekao je Vučević.

On je naglasio da je ono što spaja sve to želja za rušenjem vlasti i dehumanizacija Aleksandra Vučića i njegove porodice i svih koji mu se pridruže.

Foto: Skrinšot NS TV

-Mi smo već 2024.otvorili razgovore po pitanju osnivanja Univerziteta SPC, da crkva dobije prostor po pitanju obrazovanja. Otvorili smo planove i to je izazvalo buru, bio je strašan otpor oko nacionalnih udžbenika. Nevladine organizacije imaju ogroman udeo u ovome što nam se dešava. Oni su nametani sve vreme kao četvrti ili peti stub vlasti, pošto su nam četvrti stub nametali kroz poverenike, ombudsmane. Ušle su u sistem prosvete odmah nakon 5. oktobra. Kako su to nevladine organizacije kada su finansirane od drugih država? Zašto bi neka skandinavska država, ništa loše ne mislim o njima, kakav je njihov interes da plaćaju neku organizaciju u Požegi ili Kikindi- upitao je lider SNS.

Komentarišući blokadere i poslednje dve godine on je istakao da su pokušali da unesu podele u narod.

- Oni ne priznaju građane koji nisu za njih. Preziru starije ljude, Republiku Srpsku, pripadnike vojske i policije, učiteljicu koja kaže da učenici budu u učionici. Oni nam kažu da institucije treba da rade, a onda ih blokiraju. Onda kažu da oni zamenjuju svu vlast, da kažu ko sme da pređe ulicu, a ko ne sme, da li smete da idete nekome na stan, a oni kažu da smete. Zborovi imaju zastrašujući efekat, ne znaš ko su ti ljudi, to deluje mistično, nepoznato, a predstavlja se kao da ima pun kapacitet da oni budu zamena za državu i zakon. Samoupravljanje u najbrutalnijem obliku- ocenio je.

Lažna elita protestuje protiv crkvi i urbanističkih planova

U daljem razgovoru, Vučević je objasnio i situaciju na severu Srbije, naglašavajući da u njoj postoje i ljudi koji imaju drugačije političke vizije što se tiče pitanja statusa Vojvodine u Srbiji.

-Imam sreću što Aleksandar Vučić to razume, majka mu je iz Bečeja, pa je dobio radare da dobije frekvencije sa severa zemlje, kao i njegov brat Andrej. Na jednom sastanku sam rekao da Aranđelovac, Lučani, ne mogu da odu iz Srbije, šta god da se desi, ali u Kuli imate obrise onih koji imaju drugačije političke vizije po pitanju statusa Vojvodine u Srbiji. Zašto je najveća ostrašćenost u Novom Sadu? Tu se otvara pitanje statusa ili pitanje države i sudbine države. Ljudi, koji su deo tog procesa, imaju drugačiju ideju kako država treba da izgleda, da Vojvodina ne treba da bude u Srbiji. To je jedna elita, lažna elita, koja je stvarana od 1945. do 1989. Pravljena je jedna kasta. Imali su pokušaj na popisu da se izjašnjavaju kao Vojvođani. Protestuje se protiv urbanističkih planova, bunili su se ako se grade mostovi. Oni su na malim poljima trenirali. Pogačar i Brković nemaju nikakve veze s Novim Sadom, a drže predavanja šta valja ili ne valja u Novom Sadu. I Marinika dolazi iz Pančeva u Novi Sad- naveo je Vučević.

Dodao je da oni nemaju podršku u narodu te da ne smeju da izađu sa svojim zastavama.

- Skidali su više puta srpsku zastavu, napali su Maticu srpsku koja je obeležavala dva veka postojanja u SNP. To su aksiomi srpskog naroda na severu. Jovina gimnazija je srpska gimnazija, pravoslavna, zato u njoj nikada ne smeju da stanu blokade. Oni koji su blokirali gimnaziju kažu da je država ili direktor uništio gimnaziju. Pa, vi ste je blokirali! Slušali ste šta su Ana Lalić i Dinko Gruhonjić govorili o Vojvodini, o tome je i Čanak govorio. Vrše posebnu identifikaciju te teritorije i suštinsko razdrvajanje u odnosu na druge delove Srbije. Oni su polivali farbu po spomeniku Svetozaru Miletiću. Možda smo mi krivi što Miletić nije dobio status kakav su dobili vožd Karađorđe, Selimović, Andrić. To ne može da se oseti samo po osećaju nekoliko ljudi. Više puta sam bio poražen kada sam bio gradonačelnik po pitanju Novosadske racije. Zvuči kao racija po diskotekama, to je bio pogrom. Hortijevi fašisti su krenuli od Mošorina pa završili s Novim Sadom. Kad obeležavate taj datum nemate saradnju sa školama da se čuje zašto se obeležava. Isti taj Dinko Gruhonjić i ekipa se protive izgradnji crkve na Limanu 1, koja je najbliža lokacija pravom mestu stradanja. Sećam se kad sam organizovao podizanje spomenika kralju Petru Prvom Karađorđevića to je bilo drvlje i kamenje od te lažne elite- objasnio je.

Srdanoviću je Kosovo i Metohija dalje nego što je meni Madagaskar

Vučević se dotakao i o tome šta Kosovo i Metohija, Rusija i Republika Srpska znače blokaderima.

-Oni kažu pregovaraćemo o KiM. Srdanoviću je Kosovo i Metohija dalje nego što je meni Madagaskar. Maja Mrnuštik, iz Čankove stranke, kaže oduzećemo državljanstvo svim Srbima iz Republike Srpske samo se pojavite na izborima, iako imaju prava. Nemate osudu kada vladiku Nikolaja Velimirovića uporedi Jovo Bakić sa Stepincem. On je stradao on nacista, bio je u logoru. Posebno bih voleo da pitam one crkvene delove koji učestvuju u rušenju države, kako možete da podržite nekoga koji kaže da ne smeju da se grade srpske crkve?

Predsednik SNS govorio je i napadima na prostorije svoje stranke, kao i dolasku blokadera na kućnu adresu.

-Znam ko je smislio i promovisao, najavljivao i organizovao. Oni su vrteli "točak nesreće", na čiji će stan ići. Marinika Tepić navodi kako ja imam neke nekretnine, ali nepogrešivo idu na stanove u kojima živimo. Kako ne odete u te nekretnine koje navodite? Izmišljate sve vreme. Više im nikada ne smemo dozvoliti da nam drže moralne pridike. Ostaće upamćeno da niko iz EU reagovao. Svi sukobi su bili ispred prostorija SNS, to vam govori ko je napadač.

Foto: Skrinšot NS TV

Napad na prostorije smo preživeli jer smo bili spremni da se branimo do kraja

On je naglasio i da su napad na prostorije na Bulevaru oslobođenja u avgustu 2025. godine preživeli jer su bili spremni da se brane do kraja.

-Preživeli smo jer smo ostali mi koji se više nismo ustručavali da uradimo sve da se odbranimo. Čudno postupanje dela policije. Preživeli smo zahvaljujući momcima iz Kobri, koji su čuvali ne samo mene, već i napadače. Doživeli su da ih napadnu kamenicama. Najteže je ranjen pripadnik Kobri koji je bio snajperista na Košarama. Sutradan smo doneli odluku da pokažemo zrelost, da su ljudski životi važniji od prostorija. Kada je došlo do kulminacije kao da je neko stisnuo taster i sve je stalo.

I dalje sam pod emocijama nakon skupa u Novom Sadu

Za najveći skup u istoriji grada Vučević ističe da je bio fantastičan događaj, a da su ljudi osetili olakšanje.

-Palo je to breme, ljudi su osetili olakšanje. 16.oktobar, Novi Sad, pukle su sve nametnute barijere. Opet je slobodan grad, Srpska Atina. Živim 52 godine u Novom Sadu, ne mogu da mi kažu da sam uljez. Svi su dobrodošli u Novi Sad. Fantastičan događaj i ideja Aleksandra da dođe vozom, koji je simbol razvoja, izađe u Petrovaradinu i kao pobednička vojska ulazi u Novi Sad. I dalje sam pod emocijama. Veliko hvala Robertu Ficu, važno je što je bio u delu Srbije u kojem živi velika slovačka zajednica. Nema igre oko 25. oktobra, nema popravnog. Pozivam građane da iskoriste svoje pravo. Lista broj 1 je siguran put za Srbiju i sve njene građane. To znači bezbedan, miran, ekonomičan, uspešan put- zaključio je.