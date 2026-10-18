Politika
KRALJEVO JE ODLUČILO - DVA SKUPA U ISTOM GRADU, ALI BROJ OKUPLJENIH SE DRASTIČNO RAZLIKUJE Znatno veću podršku ima Vučićeva politika (VIDEO)
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U Kraljevu se večeras održavaju dva skupa, pristalica liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i "Studentske liste".
Kako se može videti na slikama i snimcima sa lica mesta, u daleko većem broju okupile su se pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Foto: Kurir
Više od 2.000 ljudi je uz muziku i vatromet podržalo Aleksandra Vučića i politiku liste ''Ujedinjena Srbija'', dok je svega 600 ljudi podržalo "Studentsku listu".
Večerašnji skupovi u Kraljevu jasno su pokazali da je podrška listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ znatno veća, a razlika u broju okupljenih građana govori sama za sebe - građani su ti koji svojim prisustvom pokazuju kome ukazuju poverenje i čiju politiku žele da podrže.
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