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U Kraljevu se večeras održavaju dva skupa, pristalica liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i "Studentske liste".

Kako se može videti na slikama i snimcima sa lica mesta, u daleko većem broju okupile su se pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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Foto: Kurir

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Kraljevo Izvor: Kurir

Više od 2.000 ljudi je uz muziku i vatromet podržalo Aleksandra Vučića i politiku liste ''Ujedinjena Srbija'', dok je svega 600 ljudi podržalo "Studentsku listu".

Večerašnji skupovi u Kraljevu jasno su pokazali da je podrška listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ znatno veća, a razlika u broju okupljenih građana govori sama za sebe - građani su ti koji svojim prisustvom pokazuju kome ukazuju poverenje i čiju politiku žele da podrže.

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