Politika
TAČNO U 9 UJUTRU - VUČIĆ GOST GORDANE UZELAC Ključne analize i važne poruke o daljim koracima za razvoj Srbije
Slušaj vest
Ekskluzivni gost u emisiji „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ na televiziji Pink sutra od 9 časova biće Aleksandar Vučić.
Prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, uživo će odgovarati na sva ključna pitanja autora i novinara Gordane Uzelac, otvoreno govoreći o najvažnijim temama, ekonomskom napretku, političkim izazovima i finišu izborne kampanje.
Gledaoci televizije Pink imaće priliku da čuju ekskluzivne analize i važne poruke o budućnosti Srbije i daljim koracima za razvoj zemlje.
I ovog ponedeljka ne propustite najvažnije događaje, direktna pitanja i relevantne sagovornike - budite uz novo izdanje emisije „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ uživo na TV Pink!
Reaguj
Komentariši