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Ekskluzivni gost u emisiji „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ na televiziji Pink sutra od 9 časova biće Aleksandar Vučić.

Prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, uživo će odgovarati na sva ključna pitanja autora i novinara Gordane Uzelac, otvoreno govoreći o najvažnijim temama, ekonomskom napretku, političkim izazovima i finišu izborne kampanje.

Gledaoci televizije Pink imaće priliku da čuju ekskluzivne analize i važne poruke o budućnosti Srbije i daljim koracima za razvoj zemlje.

I ovog ponedeljka ne propustite najvažnije događaje, direktna pitanja i relevantne sagovornike - budite uz novo izdanje emisije „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ uživo na TV Pink!

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