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Novi pokušaj organizovanja obojene revolucije u Srbiji ponovo je ogolio prave namere i strukturu opozicionog bloka. Pod paravanom političkih promena narodu se podmeću ljudi bez dana obrazovanja, dok se iza kulisa direktno udara na srpsku tradiciju i sprema povratak tajkunskog modela vladanja.

Ovoj tematskoj pozadini i najavljenim okupljanjima Aleksandar Vučić je posvetio posebnu pažnju tokom gostovanja u emisiji "Neispričano" autorke i urednice Jelene Pejović, gde je do detalja razobličio profil onih koji se danas nude kao spasioci nacije.

Osvrćući se najpre na najavljena okupljanja i profile ljudi koji na njima preuzimaju ulogu vodećih govornika, Vučić se direktno obratio obrazovanom delu javnosti, slikovito opisavši kakva se poruka time šalje građanima.

- Zamislite sebe kao intelektualca - bilo beogradskog, lozničkog, šabačkog ili valjevskog, koji uoči skupa DOS-a, dosovskih stranaka ili tzv. studentske liste u Valjevu saznaje ko će mu se tamo obratiti. I onda na tom okupljanju, kao neki veliki i vrhunski intelektualac, govori Zlatko Kokanović. Možete li to uopšte da zamislite? Ma kakav intelektualac - obična prazna tikva! Ljudi moji, taj čovek nema nikakvo obrazovanje, niti je pored seoske škole prošao. A znate kako kažu: 'Što je tikva praznija, to je bezobraznija'.

Foto: Marko Karovic

Napad na tradiciju i tajkunski interesi

Nastavljajući sa analizom namera političkih protivnika, Vučić se dotakao udara na identitet, crkvu i obrazovanje, ali i opasnosti od ponovnog uspostavljanja vlasti koja bi služila isključivo bogaćenju pojedinaca i tajkunskih krugova.

- Pomislite samo da 15 minuta slušate njegov govor, pa se nalaktite i kažete: 'Bravo, ovo je budućnost.' Ili da slušate Jovu Bakića kako vam objašnjava da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac, pa zaključiš: 'E, baš to želim da moja deca uče u valjevskoj gimnaziji! Nemojte više ići u Lelić, pošto je Nikolaj preslikani Stepinac.' I takvi ljudi sutra treba da nam vode državu? Šoškić da postane premijer, pa da se štite isključivo interesi tajkuna? Da se njegovi džepovi pune onako kako je to činio preko sopstvene firme dok je bio guverner Narodne banke? Pa zamislite samo da sam ja imao privatnu firmu i sklapao poslove sa njom kao guverner, potpredsednik, predsednik Vlade ili predsednik države - poručio je Vučić.

Foto: Marko Karovic

Računanje na zaborav i blokada u pravosuđu

Na kraju, objašnjavajući kako je uopšte moguće da se isti politički akteri iznova pojavljuju sa istim metodama, Vučić se osvrnuo na strategiju opozicije da se prošlost zaboravi, kao i na duboke sistemske razloge zbog kojih mnogi iz bivših vlasti nikada nisu snosili zakonsku odgovornost.

- I što je najgore, konačno sam shvatio: oni računaju na to da smo posle pet ili deset godina svi postali amebe i zaboravili šta se zapravo dešavalo. Volim ja da slušam kako o tome pričaju, jer odlično znaju da ih narod baš zbog toga optužuje i osuđuje - bez obzira na to postoji li protiv nekoga pravosnažna presuda. Ali šta da radite? Presuda nema jednostavno zato što su 2009. godine sami postavili kompletno pravosuđe, sve do jednog sudiju i tužioca - i ti isti ljudi i dan-danas upravljaju našim deljenjem pravde.

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Kurir.rs

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