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Evropski parlament (EP), poznat i inače po izrazito antisrpskim rezolucijama i deklaracijama, šalje u Srbiju sedmočlanu posmatračku misiju za parlamentarne izbore čiji je sastav, blago rečeno, skandalozan.

Verovali ili ne, na čelu te misije je Andreas Šider, austrijski evroposlanik koji je od početka obojene revolucije u našoj zemlji maltene na dnevnom nivou davao izjave kojima je podržavao blokade i blokadere i pozivao na smenu vlasti Aleksandra Vučića. Deo misije su i Hrvati Sunčana Glavak i Gordan Bosanac, čija je retorika veoma slična, a ni ostali članovi, osim jednog, nikako se ne mogu opisati kao neutralni.

MIMO KODEKSA

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja obavlja i dužnost v. d. predsednika države, izjavila je u subotu uveče da će uputiti zvanični prigovor EP na njihovu posmatračku misiju jer je, kako je istakla, ta misija sve osim nepristrasna. Kako je navela, šef tih posmatrača Andreas Šider svaki dan priča da Aleksandar Vučić mora da padne s vlasti.

- Po međunarodnom kodeksu posmatrača, ne može da bude neko posmatrač ukoliko se ranije direktno deklarisao da je za ili protiv nekoga, a on se deklarisao i za i protiv, i to ne uvijeno, već jasno, otvoreno i nedvosmisleno. On je lobirao, politički se uključio u utakmicu protiv Aleksandra Vučića - objasnila je Brnabićeva.

Ana Brnabić: On je lobirao protiv Vučića Foto: ATAIMAGES, snapshot/Future Image/D Anoraganingrum / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodala je da po međunarodnom kodeksu posmatračkih misija više od pola posmatračke misije Evropskog parlamenta ne ispunjava uslove da budu posmatrači na izborima u Srbiji.

- U toj borbi da održimo i suverenitet i stabilnost Srbije, mi se borimo svim diplomatskim sredstvima. Ukazujemo jasno na neprimerenost određenih posmatračkih misija, da ne bude sutra, kad oni izađu s nekim rezultatima, da ne bude da mi nismo rekli - rekla je ona.

Na ovim izborima biće, inače, posmatrača više nego ikad. Na spisku su, između ostalih, misije ODIHR, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Evropskog parlamenta i OEBS. Takođe, do sada je prijavljeno i više od 60 posmatrača iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i iz ruske Dume (parlament).

LAŽ DO LAŽI

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije je osudio odluku EP da na čelo posmatračke misije postavi Andreasa Šidera, ali i Hrvate Sunčanu Glavak i Gordana Bosanca.

- To su osvedočeni srbomrsci i ljudi koji ne kriju izrazito pozitivan stav prema blokaderima i Studentskoj listi i izrazito negativan stav prema Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Odluka da postave Šidera, koji je lagao da je EU obustavila pomoć Srbiji i koji podiže tenzije kako bi izbili krvavi sukobi u Srbiji, jeste dovoljan dokaz da ova posmatračka misija za cilj ima čak i nasilno preuzimanje vlasti od strane Studentske liste, iako građani za njih ne bi ni glasali - navodi se u saopštenju saveta.