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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, pozvao je iz Kruševca, tokom velikog predizbornog skupa, NATO lobistu i podržavaoca tzv. "studentske liste" Gintera Felingera na TV duel.

- Obratite pažnju na još jednu stvar, pogledajte francusku desnicu, pogledajte Marin Le Pen i Žordana Bardela. Niko od njih nije stao na stranu političkih protivnika, njihovih protivnika vlasti u Francuskoj. Ne. Oni su izričito protiv nemira i nereda. Tako se ponašaju odgovorni ljudi. Sve ono što ovi naši u našoj zemlji nisu smeli, nisu mogli i nisu hteli da budu. I pogledajte danas, ćutali su o svojoj politici naši protivnici. Danas je sve postalo jasno. Javio se najveći NATO lobista i najveći albanski lobista u Evropi, Ginter Felinger. Meni odgovara nešto na ono što sam rekao u Novom Sadu. Ginter Felinger kaže: "Srbija mora u NATO, Srbija mora da se obračuna sa Mladićevim pristalicama, Srbija mora da se obračuna sa Rusijom, Srbija mora ovo, Srbija mora ono. " E, zato je Ginter Felinger javno podržao, javno podržao naše protivnike i gospodina Srđanovića za predsednika vlade. Ali šta traži Ginter Felinger? Šta traži taj NATO Austrijanac? On traži da srušimo spomenik maloj Milici Rakić u Beogradu i da umesto toga podignemo spomenik Medlin Olbrajt. Dalje ruke, Gintere! Dalje ruke od male Milice! I ti i tvoji poslušnici u Srbiji. Nećemo dati ni studentskoj listi, ni tebi, ni bilo kome drugom da takneš spomenik Milici Rakić. To je Srbija, to je slobodarska Srbija, i nikada nećete za tu politiku dobiti podršku u ovoj zemlji.

- Mene su podržali, videli ste ko: od Fica, našeg prijatelja slovačkog premijera, do Vladimira Vladimirovića Putina, mnogih drugih. A njih je podržao Ginter Felinger, koji hoće da se sruši spomenik maloj Milici Rakić. Njih je podržao Aljbin Kurti, Milo Đukanović, Andrej Plenković. I samo to pogledajte, ljudi, samo to pogledajte i poslušajte, i sasvim sam siguran da vam je izbor jasan. A šta mislite, zašto su ih podržali? Iako oni ništa nisu rekli, ćute sve vreme, ćute sve vreme. Pa podržali su ih zato što znaju kakva će politika morati da im bude ukoliko bi došli na vlast. Znaju kome moraju da služe. A ja neću da služimo bilo kome. Hoću da služimo samo svom narodu. Hoću da služimo samo Srbiji i njenim građanima i nikome više. I imam jednu poruku, imam jednu poruku za ljude sa studentsko-blokaderske liste i za Gintera Felingera. Evo, videli ste, dragi prijatelji, ja sam tražio pre mesec dana, ne znam ni sam koliko, od kada nisam predsednik, tražio sam, hajde ljudi, da izađemo na TV debatu, da vidimo ko ima šta da poruči, kakva nam je politika, ko šta ima da kaže građanima. I sa svima će oni da idu u debatu. Samo sa mnom ni za živu glavu neće. Mene kad ugledaju, ko krst da su ugledali, plaše me se ko đavo krsta. To nisam video u svom životu.

Ilija Srdanović, Ginter Felinger Foto: DRAGAN GOJIC/BETAPHOTO, Printscreen

- Ali ja imam poruku za njih. Večeras, odavde, iz Kruševca, pozivam najvećeg NATO lobistu u Evropi, Gintera Felingera, da dođe na televizijski duel protiv mene. Neka zastupa studentsku listu i svog Srdanovića koji ne sme, a ja ću da branim slobodarsku Srbiju. Dođi, Gintere, dođi, Gintere, na televizijski duel. Dođi, Gintere, čekam te, na kojem hoćeš jeziku. Da ti pokažemo šta je slobodarska Srbija i kako se brani i čuva majka Srbija. Ti ćeš da nam kažeš šta ćemo da rušimo i šta ćemo da gradimo po Srbiji? Sram te bilo, malo je bilo šta ste nam sve radili, nego ćete još da nam držite pridike i svoje poslušnike bi ovde da nam postavljaš, svoje poslušnike da postavljate ovde.

- Ne znate vi kako Srbin zna kad mu je država napadnuta da se podigne kao feniks iz pepela i da odbrani otadžbinu, jer je ne da nikome - poručio je Vučić u Kruševcu.