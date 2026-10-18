- Dragi moji raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije, pred nama je veliki i značajan zadatak! 25. oktobra odlučujemo o budućnosti naše dece, zato je od presudne važnosti da pobedi ubedljivo, najubedljivije Aleksandar Vučić i lista Ujedinjena Srbija! Pokušali su da blokadama na svakom mestu i svakom koraku zaustave život u našoj Srbiji. Nisu uspeli u tome, propala je njihova obojena revolucija kojojm su želeli da razgrade ovu našu zemlju. Mi nemamo dva ili tri izbora, izbor je samo jedan, a to je srpski put i Aleksandar Vučić! Dolazim na nešto, što ćete vi, srpski narode sa Kosova i Metohije dobro da razumete. Kurti je lično podržao blokadere i takozvanu studentsku listu. Vama je dovoljno da znate da oni ne mogu ništa dobro da donesu Srbiji, jer koga Kurti podrži, tu nema mesta za ijednog Srbina. Hvala našem Milošu Stojkoviću što nas je okupio ovde u Smederevu da razgovaramo i pružimo snažnu podršku Aleksandru Vučiću i našoj listi Ujedinjena Srbija! - naveo je Petković na Instagramu.