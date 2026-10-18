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Sa dolaskom kasne jeseni i prvih osetnijih zahlađenja, među građanima se redovno nameće isto pitanje: Kada stiže prvi sneg?

Prema dugogodišnjim meteorološkim podacima, prosečan datum pojave prvog snežnog pokrivača u većem delu Srbije, kao i u Beogradu, jeste 23. novembar. Međutim, važno je naglasiti da je ovo samo statistički prosečan datum i nikako ne predstavlja čvrsto pravilo niti garanciju da ćemo tog dana svedočiti snežnim padavinama.

Prosečan datum je dobijen izračunavanjem višedecenijskih osmatranja, u kojima su zabeležena kako izuzetno rana, tako i veoma kasna prva snežna padanja.

O tome najbolje govore meteorološki rekordi iz prošlosti:

Najraniji prvi sneg u Beogradu zabeležen je 7. oktobra 1972. godine, kada su pahulje iznenadile prestonicu znatno pre uobičajenog termina.

Ovakva odstupanja pokazuju da sneg u nižim predelima može poraniti više od mesec dana, ali isto tako i zakasniti skoro dva meseca u odnosu na statističku sredinu.

Od čega zavisi kada će pasti prvi sneg?

Da bi se formirao snežni pokrivač u nižim predelima i gradskim sredinama, potrebno je da se istovremeno poklopi nekoliko ključnih meteoroloških uslova:

Sneg nastaje kada se na visini formira dovoljno hladna vazdušna masa, ali to nije dovoljno. Ako hladan talas stigne bez vlage (tzv. "suvo zahlađenje"), imaćemo samo mraz i vedro vreme. S druge strane, ako stignu padavine dok je temperatura u prizemlju iznad kritične granice, umesto snega padaće kiša.

Dolazak snega u Srbiju najčešće zavisi od položaja ciklona u Sredozemlju ili prolaska jakog hladnog fronta sa severa i severoistoka Evrope. Ako se ciklon postavi tako da ka nama uslovljava topao vazduh sa juga, sneg izostaje čak i usred decembra.

Posebno u velikim gradovima poput Beograda, temperatura u samom centru zna da bude za 2 do 4 stepena viša u odnosu na periferiju ili ruralna područja. Zbog toga se često dešava da na Avali ili u rubnim delovima grada veje sneg, dok u centru pada samo kiša ili susnežica.

Čak i kada pahulje počnu da padaju, da bi se sneg zadržao i stvorio pokrivač, temperatura samog zemljišta mora biti dovoljno niska. Ako je jesen bila topla, prve pahulje se brzo tope u dodiru sa tlom.

Šta možemo očekivati ove godine?

Iako nam statistika od 23. novembra služi kao orijentir kada treba pripremiti zimsku opremu i automobile, tačna prognoza za prve snežne padavine mogu sa sigurnošću dati tek nekoliko dana unapred.