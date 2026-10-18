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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je danas da će, ako ta lista dobije poverenje građana na izborima, uvesti besplatne stomatološke preglede za sve građane, kao i da će biti uloženo sedam milijardi dinara u inovativne lekove, a šest milijardi dinara u lečenje retkih bolesti.

- Od novembra meseca će u upotrebi biti najbolji na svetu lekovi i za karcinom dojke i za karcinom pluća i za mnoge druge karcinome, makar ćemo 15-20 odsto više ljudi moći da izlečimo nego što je to bio slučaj do danas. Uložićemo novih sedam milijardi u inovativne lekove, a šest milijardi ćemo uložiti za lečenje retkih bolesti - rekao je Vučić na predizbornom skupu u Kruševcu.

Naveo je da će bolest Dišenova mišićna distrofija biti lečena sa tri vrste leka.

- Uvešćemo i besplatne stomatološke usluge, vratićemo ih, koje su 2006. ukinuli DOS-ovci koji bi sad da se vrate na vlast pod drugačijim imenom. I moći će ljudi da idu ne samo na hitne intervencije, već na najnormalniji način da popravljaju svoje zube, da leče zube onako kako smo to nekada mogli da radimo i činimo, a što su nam oni 2006. godine ukinuli - istakao je Vučić.

Naveo je da je za to potrebno mnogo novca, ali da je to važno jer i dalje ima ljudi koji to sebi ne mogu da priušte.

Istakao je da lista "Ujedinjena Srbija" hoće da svaki čovek ima jednako pravo na zdravstvenu negu i na zdravstvenu zaštitu.

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