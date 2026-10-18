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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na društvenim mrežama emotivan snimak susreta sa malom Dimitrom iz Kruševca, uz poruku koja ističe koliko je važno graditi zemlju u kojoj će najmlađi imati priliku za srećno i bezbrižno detinjstvo.

Vučić je uz snimak naglasio da su upravo osmesi dece najveća motivacija za rad, borbu i ostvarivanje ciljeva usmerenih ka budućnosti Srbije.

- Danas sam upoznao malu Dimitru iz Kruševca. Osmeh naše dece najlepši je podsetnik za šta se borimo i za koga gradimo Srbiju - poručio je Vučić.

Njegove reči podsećaju da se budućnost zemlje ne meri samo ekonomskim rezultatima i infrastrukturnim projektima, već i mogućnostima koje se stvaraju za nove generacije, kako bi deca odrastala u sigurnijem i boljem okruženju.

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