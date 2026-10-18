- Prosečna plata u Kruševcu 2014. godine bila je 275 evra, danas je 902 evra. Je li to dovoljno? Nije. Ali je mnogo, mnogo više, 3,5 puta više nego što je bilo. I kolika god da je inflacija bila, makar za 2 puta ili 2,5 puta vam se uvećao životni standard. Jesmo li zadovoljni? Uvek smo mogli bolje. Sam sam pravio greške, mnogi drugi su pravili greške. Možda oni neće da ih priznaju, ja uvek hoću. Ali je za mene važno da i vi sagledate i da budete fer, i prema sebi i prema nama - rekao je Vučić i dodao:

- Kada pogledate i Regionalni industrijsko-tehnološki park, kada pogledate kako Kruševac danas izgleda u odnosu na to kako je izgledao kada je bio grad, rekao bih, i gladnih i ljudi bez perspektive, razlika je ogromna. Ne zaboravite, danas vam izgleda kao da je to 100 godina tu. I taj Kromberg, Šubert, lično sam ih doveo ovde u Kruševac, danas zapošljava 4.000 ljudi u Kruševcu. Tu fabriku mi smo obezbedili subvencije i dovodili ih u Kruševac. Mogu li da budu plate veće? Da, nadam se da mogu. Ono što je neophodno da se uradi ovde u Kruševcu, ja sam za celu Srbiju, čuli ste, govorio oko zdravstva i to mi je nekako tu na sebe prihvatam najveću krivicu. Mnogo smo uradili, a da to svi ljudi nisu videli. Videli su ljudi u Beogradu, videli su ljudi u Nišu, videli su ljudi i u mnogim drugim mestima, ali u Kruševcu je neophodno da uložimo 4,8 milijardi, to je nekih 42 miliona evra, u rekonstrukciju Kruševačke bolnice, i to će mi biti prvi posao da uradim, ukoliko dobijem vaše poverenje za predsednika Vlade.