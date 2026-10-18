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Blokaderi nikako ne mogu da se zaustave u svojoj mržnji i brutalnoj kampanji dehumanizacije nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinja Srbija" Aleksandra Vučića, pa je tako sada reditelj Srđan Dragojevićizjavio da je "Vučić ludak", kao i da će ga staviti u ludnicu u "ludačku košulju" i dati mu lekove!

Naime, Dragojević je u emisiiji "Pokreni se" na blokaderskoj Novoj S dao niz skandaloznih izjava, prepunih mržnje prema Vučiću.

- To svedoči već o jednom ozbiljnom psihičkom oboljenju, moram da kažem. Ja mogu da zamerim Udruženju psihijatara, tu postoji hiljade i hiljade sati bizarnih izjava, ponašanja, svedočanstava zabeleženog kamerom, da ta osoba ozbiljno gubi kontakt sa stvarnošću. Znači, to je uz neku vrstu, da kažem poremećaja karaktera i sociopatije, tu se pomaljaju i simptomi paranoidne šizofrenije - govorio je Dragojević i nastavljao:

- Mislim da je to jako opasna stvar. Znate da su u Americi u njihovom udruženju psihijatara je ozbiljno analiziralo Trampovo mentalno stanje. Mislim da je i ovde nužno za tako nečim da prosto ljudi pošalju kombi, izađu bolničari, ona košulja što se zakopčava na leđima, kažu "izvolite gospodine u košulju" veže se, tu je kombi, uđete i pilule, žute, zelene, crvene...

Podsećamo da je predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić otkrila da blokaderi planiraju da u poslednjoj nedelji pred izbore udare nikad žešće na porodicu Aleksandra Vučića.

- S jedne strane smo mogli da očekujemo, s druge uvek polazite od nečeg ljudskog, i pomislite: neće valjda, neće valjda ponovo i neće valjda na taj način da targetiraju, pre svega, decu Aleksandra Vučića, ali očigledno hoće. I očigledno je tu ogromna nervoza u tim blokaderskim redovima, te takozvane studentske liste, i idu svakako na "sve ili ništa" i u tom smislu zaista targetiraju samo Aleksandra Vučića - rekla je Brnabićeva.

A ozloglašeni albanski i NATO lobista Ginter Felinger, koji živi u Austriji, podržao je Iliju Srdanovića i "studentsku listu". Srbe je nazvao genocidnim manijacima, a Vučića bi da pošalje, malo dalje nego što bi Srđan Dragojević - u Sibir!

On je u obraćanju na društvenim režama, ogrnut šalom u bojama albanske zastave, još jednom istakao da podržava pobune, i ističe da mrzi "genocidne manijake".

- I ako stvarno mislite da je Mladić bio dobar momak, onda glasajte za Vučića. I ako osvoji većinu, ja kažem onda - izolujte Srbiju zauvek, izgradite zid oko nje. Ne vidim problem u tome. Ali ako ste dobar Srbin, i želite da budete Evropljani, i ako glasate za studente, i ako oni pobede, onda pošaljite Vučića u Sibir, gde mu je i mesto! Onda kažem dobrodošli Srbiju, hajde da budemo srećni zajedno - rekao je Felinger.