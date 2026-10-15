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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i njegova porodica ponovo su se našli na meti najbolesnijih mogućih napada.

Ovaj put, povod je bila Vučićeva odluka da udomi četiri napuštena šteneta koja su ostala bez majke.

Vučić je snimak objavio na društvenim mrežama, i pozvao je svoje pratioce da im daju imena.

- Čim su mi ih pokazali, znao sam da ne mogu da ih ostavim na ulici i da moram bar privremeno da im pomognem - poručio je juče Vučić, otkrivši da je odlučio da dva šteneta zadrži i da im pruži dom, dok će druga dva biti udomljena kod njegovih komšija.

Foto: Printscreen/X

I dok je ovaj gest kod većine građana izazvao pozitivne reakcije, blokaderi na društvenim mrežama odlučili su da pokažu svoje pravo lice i ovo iskoriste za napade na njegovu porodicu.

Foto: Printscreen/X