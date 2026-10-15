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Sebe neobično vole da nazivaju profesionalnim novinarima. A koliko su profesionalni, vidi se i po presudi Višeg suda u Beogradu.

Direktoru Kurira Saši Milovanoviću dvoje tih "profesionalnih" novinara (znaci navoda su nužni i potpuno opravdani) moraju da isplate 80.000 dinara, plus sudske troškove. Reč je o Vesni Mališić, glavnoj i odgovornoj urednici Radara, i Zoranu Preradoviću, novinaru tog medija.

Kako je sud nedvosmisleno utvrdio, Radar je u tekstu pod naslovom "Medijski lojalisti" izneo niz ničim izazvanih uvreda na račun Saše Milovanovića, a posebno je "profesionalno" to da čak nije pozvan da iznese svoj komentar.

Dakle, kako je utvrdio Viši sud, ono što je objavljeno u pomenutom tekstu nedvosmisleno je povredilo Milovanovićevo "pravo na dostojanstvo ličnosti. Uvrede, najbesmislenije i najbizarnije moguće, ovde nećemo prenositi, jer prelaze sve granice bilo kakvog ukusa i potpuno je jasno da je jedini cilj urednika Radara bio da na što gori način napadne Milovanovića.

"Junajted medija", kao izdavač Radara, Mališićeva i Preradović isplatiće Saši Milovanoviću gorepomenuti iznos. Ali, nije ovde novac u pitanju. Ovde je suština u tome da neki koji sebe predstavljaju kao moralnu vertikalu novinarstva i sve druge vide kao novinarsku nižu rasu, u stvari, pokazuju i dokazuju koliko su spremni nisko da padnu pretvarajući profesiju u politikanstvo.

Da nije tužno i opasno, bilo bi smešno!

Za kraj, ništa bolje ne opisuje ono što su Mališićeva i Preradović uradili od jednog citata iz presude Višeg suda: "Nijedan sporni navod iz objavljenog teksta nije osnovan".