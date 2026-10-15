Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić poručio je putem Instagrama da politički protivnici nikada neće moći da slome njegov duh, ističući da je odlučan u nameri da nastavi političku borbu i pobeđuje na svakom mestu.

- Možda moje telo nije u najboljem stanju. Može da ne bude. Moja glava je u boljem stanju nego sve njihove glave zajedno. I pobeđivaću ih sa svakog mesta na svakom mestu. I nikada moj duh neće moći da slome. Ama baš nikada. I to im je najveći problem. Slobodari imaju svoju ideju. Slobodarima je duh najvažniji. To je ono što ne mogu da unište - poručio je Vučić preko Instagrama.