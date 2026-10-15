Čotrić i Jugović podržali Vučića: Srbija ne pristaje na ucene, ratnu odštetu i pranje Milove biografije
- Čotrić i Jugović dali su podršku Vučiću, uz poruku da Srbija ne pristaje na ucene i zahteve za ratnu odštetu Hrvatskoj.
- U saopštenju tvrde da je pokušaj da se Beogradu nametne krivica i finansijski teret vrhunac političkog licemerja.
Narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović uputili su punu podršku Aleksandru Vučiću na pokazanoj državničkoj hrabrosti u odbrani nacionalnog dostojanstva i odbijanju svih pritisaka u vezi sa zahtevima za ratnu odštetu Hrvatskoj. Oni su u saopštenju istakli da su pokušaji nametanja krivice i finansijskog tereta Beogradu vrhunac političkog licemerja.
- Vučić s pravom odbija sve pritiske, ucene i iskonstruisane optužbe, šaljući jasnu poruku da je Srbija suverena zemlja koja ne pristaje na poniženja. Pokušaji da se našoj državi nametne krivica i finansijski teret za ratnu odštetu Hrvatskoj predstavljaju vrhunac političkog licemerja i sramnog pranja tuđe prošlosti - naveli su Čotrić i Jugović u saopštenju, istakavši da se istorijske činjenice ne mogu izbrisati:
- Milo Đukanović je bio premijer Crne Gore u vreme kada su crnogorske snage direktno učestvovale u napadu na Dubrovnik. Milo je izjavio: "Šah sam omrznuo od njih i njihovog podaništva šahovnici i mladoj demokratiji tipa kalašnjikov." Upravo je tadašnja vlast u Podgorici aktivno kreirala i vodila ratnu politiku na terenu.
Apsurdno je i politički drsko, podvlače Čotrić i Jugović, da oni koji su slali trupe na Dubrovnik, ratišta na prostorima bivše SFRJ, danas pokušavaju da ispostave račune Beogradu i svale odgovornost na leđa građana Srbije.
- Dok se Srbiji nameću neosnovani istorijski dugovi, regionalni centri moći sramno ćute o stotinama hiljada proteranih i ubijenih Srba i uništenoj srpskoj imovini. Srbija želi mir i saradnju u regionu, ali nikada neće dozvoliti da drugi peru svoje biografije preko naših leđa. Vreme srpskog savijanja kičme pred tuđim lažima je nepovratno prošlo.