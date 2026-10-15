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Narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović uputili su punu podršku Aleksandru Vučiću na pokazanoj državničkoj hrabrosti u odbrani nacionalnog dostojanstva i odbijanju svih pritisaka u vezi sa zahtevima za ratnu odštetu Hrvatskoj. Oni su u saopštenju istakli da su pokušaji nametanja krivice i finansijskog tereta Beogradu vrhunac političkog licemerja.

- Vučić s pravom odbija sve pritiske, ucene i iskonstruisane optužbe, šaljući jasnu poruku da je Srbija suverena zemlja koja ne pristaje na poniženja. Pokušaji da se našoj državi nametne krivica i finansijski teret za ratnu odštetu Hrvatskoj predstavljaju vrhunac političkog licemerja i sramnog pranja tuđe prošlosti - naveli su Čotrić i Jugović u saopštenju, istakavši da se istorijske činjenice ne mogu izbrisati:

- Milo Đukanović je bio premijer Crne Gore u vreme kada su crnogorske snage direktno učestvovale u napadu na Dubrovnik. Milo je izjavio: "Šah sam omrznuo od njih i njihovog podaništva šahovnici i mladoj demokratiji tipa kalašnjikov." Upravo je tadašnja vlast u Podgorici aktivno kreirala i vodila ratnu politiku na terenu.

Apsurdno je i politički drsko, podvlače Čotrić i Jugović, da oni koji su slali trupe na Dubrovnik, ratišta na prostorima bivše SFRJ, danas pokušavaju da ispostave račune Beogradu i svale odgovornost na leđa građana Srbije.