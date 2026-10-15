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Između Moskve i Brisela i istoka i zapada, Srbija je ostala prethodnih godina na svojoj strani, zahvaljujući politici koju je vodio bivši predsednik Aleksandar Vučić, koji je samo tokom svog prvog mandata obišao više od 40 država i razgovarao sa brojnim svetskim liderima, i doneo zemlji više od 60 sporazuma i memoranduma.

O rezultatima Vučićeve diplomatije, u dokumentarnom filmu "Državnik" govorila je savetnica za medije doskorašnjeg predsednika Republike Srbije Suzana Vasiljević i posebno istakla one diplomatske susrete, koji su bili posebno upečatljivi i koji nisu ostali samo deo protokola, poput sastanaka sa Angelom Merkel, zato što je, prema njenim rečima, imidž bivše nemačke kancelarke "političarke bez ikakvih emocija" koji je gradila u javnosti, uvek nestajao u brojnim susretima sa Vučićem.

Kako je Vučić harizmom i upornošću u borbi za Srbiju uspeo da "omekša jednu od najtvrđih figura evropske politike" i postigao da Merkel "spusti gard pred liderom male ali ponosne države" Vasiljević je objasnila sledećim rečima:

- Ona je njega negde volela, mi smo se stalno šalili, kao što majka voli sina. Ona je stalno imala taj majčinski odnos prema njemu i kada ga je kritikovala više puta zbog neuvođenja sankcija Rusiji - rekla je Vasiljevićeva.

Aleksandar Vučoić i Angela Merekel 2014. godine Foto: AP, - Markus Šrajber

Ona je dodala da je u tim situacijama Vučić pokušavao da se opravda činjenicom da Srbija nije članica EU i da nema fondove a da seljaci u našoj zemlji traže od njega da im negde "proda jabuke" i da on mora to da učini, i da ih "prodaje Rusiji".

- I onda posle nekoliko puta, opet krenu napadi iz Evrope, i opet oni zovu nju da ona zove njega, pa mi u Berlin, pa ona njemu... a on kaže, znam, ali Angela...a ona ...jao, znam Aleksandre ali prodaj više te tvoje jabuke! - ispričala je Suzana Vasiljević i dodala kako su se zbog toga svaki put šalili prilikom putovanja u Nemačku, koje je uvek bilo obeleženo Vučićevom prepirkom sa Angelom Merkel oko jabuka koje mora negde da proda.

Istakla je da je Angela Merkel jedna od najupečatljivijih ličnosti koja će sigurno ostati u veoma lepom sećanju Aleksandra Vučića, ali i svih njegovih bliskih saradnika, kao osoba sa kojom nisu uvek bili laki razgovori, jer kako je rekla, "nije uvek bila samo mama", ali je bez obzira na težinu razgovora ta emocija uvek postojala.

02:10 Suzana Vasiljević o razgovorima Vučića i Angele Merkel Izvor: Informer

Suzana Vasiljević je govorila i o periodu korone i velikoj borbi koju je Vučić vodio da spase ljudske živote, nabavi respiratore i vakcine.

Borba za svakog čoveka kao za njegovog preminulog prijatelja

- Prvi čovek koji je preminuo u Srbiji od korone bio je njegov prijatelj i Vučić je negde imao ličnu odgovornost. Pokušali su lekari i medicinsko osoblje u bolnici u kojoj se on nalazio da ga spasu, međutim, kasno je otišao u bolnicui mislim da je Vučiću taj period korone bio borba za svakog čoveka ponaosob, kako bi ono što nije mogao da učini za svog prijatelja probao da uradi za svakog drugog čoveka - otkrila je Vasiljevićeva, koja je opisala i kako se vodila borba za respiratore i vakcine između zemalja koje su, prema njenim rečima, "otimale avione, preusmeravale, dizale cene posle dva dana".

Aleksandar Vučić na sednici Kriznog štaba u vreme koronavirusa Foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Jedna neobična situacija se, kaže, dogodila nakon što je stigla prva isporuka vakcina iz Kine. Vučić je tada zvao ambasadorku Kine u Srbiji i zamolio je da proba da naša zemlja dobije još jedan kontingent u tom broju, ali je ambasadorka odgovorila da je to sada jako teško jer je potražnja ogromna. Kako je objasnila, Vučić je tada predložio ambasadorki da se organizuje razgovor s kineskim predsednikom Si Đinpingom da on njemu kaže "da proba da mu jedan kontingent ispadne iz kamiona".