Slušaj vest

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je večeras dogovor Donalda Trampa i Vladimira Putina oko gasa.

- Mislim da tu nije reč samo o gasu. U Americi, nekoliko miliona tona gasa je nekoliko dana. Pokušaću da sebe stavim u poziciju, u cipele Donalda Trampa, pa da kažem šta bih ja na njegovom mestu i kako bih to, i kako mi se čini da je možda on sagledavao stvari. A onda mogu to i iz Putinovih cipela da kažem, otprilike kako izgleda. A najvažnije, onda iz srpskih, kako se to odnosi i kako to izgleda sve u našoj zemlji - rekao je Vučić i nastavio:

Foto: Printscreen, Shutterstock, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Russian Presidential Press and I / AFP / Profimedia

- Što se tiče Donalda Trampa, on radi pametnu stvar za Ameriku. Na stranu što će pokušati nešto da spusti cenu galona, da li će to uticati na te međuizbore ili neće, teško. Ne tovi se prase pred Božić, dakle, ali svejedno, on pokušava da uradi ono što može. Međutim, ja mislim da tu postoji nešto što je mnogo više od toga: da Donald Tramp pokušava u budućnosti, i on zna da mu je glavni takmac Kina. I on će pokušati da, na pametan drugačiji način, pomalo odvaja Rusiju od Kine, i da je približava Sjedinjenim Državama. Tako što će da pravi vezu sa Rusijom. A ako bude pravio sukobe sa Rusijom, onda će dodatno da približava Rusiju Kini. I ne možete mu reći da je to glupo. Naprotiv.

Vučić kaže da bi i on, da je na njegovom mestu, isto radio.

- Ja ne potcenjujem ni njega ni njegove ljude. Možda vam ponekad deluje nešto kao pomalo bleskasto, ili ne znam kako učinjeno i urađeno, nepromišljeno. Ja u te priče ne verujem. Ja sam sa njegovim ljudima razgovarao i po 3 sata u Beloj kući. Tamo, kad dobijete 15-20 minuta, to je čudo. To je kao mnogo, i nemaju oni vremena za tako male zemlje. Sa njegovim ljudima, najbližim ljudima, iz Bele kuće, dakle, sam razgovarao više od 3 sata. I to je bio petak uveče, dakle kad su ljudi mogli da idu kući, kad su mogli da uživaju sa svojim porodicama, da idu u kafanu, bilo gde. Ne, oni su ostali i razgovarali sa nama. Ja ne verujem da se takve odluke donose na prečac. Ne verujem. A ako pogledate pažljivo nacionalnu strategiju Sjedinjenih Američkih Država, mi smo pisali, nešto smo čak i objavljivali u našoj zemlji oko te strategije, koja više predstavlja jedno doktrinarno obraćanje nego strategijsko-taktički put u budućnost, onda ste mogli da otprilike između redova pročitate ovakve stvari. Dakle, znamo: Kina je jedini takmac. Navešću vam primer: kada pitate Amerikance, pitate one iz Planeta ili iz Maskovih firmi koji daju Starlinkove ili sve satelite Ukrajini, na osnovu kojih je Ukrajina mogla da gađa određene ciljeve, bar one koje vidi na delu teritorije Rusije i sve drugo, oni će vam reći uvek: "Mi to pokrivamo. " I kad ih pitaš: "Pa dobro, ko vas prati u svetu? " oni kažu: "Pa Kina. " Ja kažem: "Okej, jesu li blizu? " Oni kažu: "Pa nisu. " Ja kažem: "Koliko zaostaju? " Oni kažu: "Pa 6 meseci." Ali kaže: "6 meseci je strašno velika razlika, jer i mi radimo i oni rade, i gledamo. Tih 6 meseci nećeš nadoknaditi za 6 meseci, ni za 12 - naveo je Vučić.

Rekao je da Tramp i Putin imaju "ličnu hemiju", a nema je sa Vladimirom Zelenskim.

- Pritisak više nije lak. Zelenski računa na Nemačku, Britaniju, EU, sve manje na Ameriku - rekao je o stavu Trampa da Zelenski treba da ode.