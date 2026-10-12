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U najžešćem jeku predizborne kampanje pred izbore 25. oktobra nosioca jedne liste i njenog mogućeg kandidata za premijera danima nema u javnosti. Nije teško da pogodite, reč je o Iliji Srdanoviću, lekaru iz Novog Sada, čoveku koji se izjašnjava kao Crnogorac, a prvi je na Studentskoj listi.

Dakle, verovali ili ne, prvi čovek na Studentskoj listi, projektovan kao glavno lice i udarna igla ovog pokreta, danima je potpuno odsutan bilo kao govornik na skupovima ove opcije ili u TV intervjuima ili debatama. Nema ga na televizijskim ekranima, nema ga kao govornika na ključnim predizbornim događajima, a predizborne tribine umesto njega preuzimaju druga lica. Šta stoji iza ovog naprasnog povlačenja?

Odgovor se krije u nizu teških političkih autogolova i javnih blamaža koji su prve nastupe novosadskog kardiologa pretvorili u pravi fijasko, vrativši se kao bumerang onima koji su se za njega odlučili, kao i u njegovim sada već dokazanim vezama sa Milom Đukanovićem, Hrvatima i tako dalje.

Da ne nabrajamo sve, setimo se samo bizarnog nastupa u Novom Pazaru, gde je, umesto ozbiljnog političkog programa, građanima ponudio nesvakidašnji performans njihanja kukovima sa suncokretom u ruci. Ova scena ubrzo je postala viralni predmet podsmeha, ne ostavljajući nikakve sumnje u minimalan ili nikakav politički kapacitet čoveka koji pretenduje na najviše državne funkcije.

Da stvar po njega bude gora, usledio je i neslavni pokušaj igranja visoke politike preko društvenih mreža. Kada ga je Aleksandar Vučić javno pozvao na TV duel, Srdanović je odlučio da na mreži Instagram odgovori kratkim i detinjastim (blago rečeno): "Ignor je jako bolan." Ovaj pokušaj da se izbegne direktno sučeljavanje argumenata doživeo je, naravno, potpuni krah. Umesto da ispadne superioran, Srdanović je pokazao strah od dijaloga, što je Vučić maestralno iskoristio.

Javnost pamti nesvakidašnji video u kojem Vučić vodi fiktivnu debatu sa Srdanovićevom fotografijom i kamenom za potapanje kupusa na praznoj stolici prekoputa. Bivši predsednik je tom prilikom uputio kratku, ali sto odsto tačnu opasku: "Staviću stolicu prekoputa sebe da se sit ispričam sa Srdanovićem. Nažalost, to nije ni smešno."

I nije, zato što je 25. u igri mnogo toga i narod Srbije mora da bude svestan činjenice da može da izgubi sve što sada ima (mir, stabilnost, sve bolji standard, rekordne plate i penzije, suverenu politiku i još mnogo toga) ukoliko bi, nekim čudom, pobedili Srdanović i njegova ekipa.