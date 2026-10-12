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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, tokom gostovanja na RT Balkan govorio je o odnosima sa Rusijom i Vladimirom Putinom.

- Ja nemam, u mojoj porodici su, i to nije nikakva tajna, i otac i brat, izrazito rusofilski orijentisani. Ja sam neko ko je racionalan, pragmatičan, i gledam srpske interese. Ja samo ne želim da prihvatim, i ljudi će mi reći: "Pa Rusija je '92. digla ruku" i obe ruke u vis za sankcije Srbiji. Ja kažem: jeste. Srbija nije. Pa dobro, što mi nismo, šta mi glumimo, i tako dalje. Ne glumimo ništa. Mi gledamo da sačuvamo tradicionalno dobre odnose, jer na kraju ne možete da poistovećujete krivicu onoga koji je izvršio agresiju na našu zemlju sa krivicom onoga ko se saglasio sa sankcijama istih onih koji su izvršili agresiju na našu zemlju. Da li je to prijatan trenutak? Ne, nije prijatan trenutak. Imaju i oni, svakako, trenutaka koji za njih nisu prijatni - dodao je.

Kako je naveo, bitno je sačuvati prijateljstvo sa Rusijom.

- Ja sam zadovoljan što ljudi u Kremlju vrlo dobro razumeju težinu pozicije Srbije. Postoji, znate, u našoj zemlji i mnogo onih drugih koji glume veće Ruse od samih Rusa, pa će oni Rusima da objasne koliko mi nismo dobri sa Rusima, pa ne zna Putin, znaju bolje oni. Ali u međudržavnim odnosima morate da iskazujete poštovanje, i da u teškim trenucima čuvate hladnu glavu, i da donosite racionalne i pametne odluke. I da to prijateljstvo sačuvate. Mi smo to uspeli sa Ruskom Federacijom, i ja sam zbog toga veoma zadovoljan.

- Evo, sad ću da vam otkrijem nešto. Putin je meni rekao, imali smo mi mnogo čudnih razgovora i nikada ne pričamo o takvim stvarima, ali ocenjujem da mu ovo neće smetati. Dakle, sve što bi možda moglo da mu smeta, nikada ne bih rekao, jer to časni ljudi ne rade. Rekao mi je sad, dugo smo pričali, sat vremena. Znate šta je telefonom, pričate sat vremena. Nije, nije jednostavno. I on mene pita: "A što podnosiš ostavku? " Vrlo mudro pitanje. Ja kažem: "Tako sam odlučio. " I hoću da te obavestim da ću sutra, to je bilo dan pre nego što sam podneo ostavku, da podnesem. Kandidovaću se za to i to mesto, rekao sam. Mogu da izgubim, mogu da pobedim. Šanse su pata-pata i videćemo, boriću se. On kaže: "Nije to moje pitanje. "Moje pitanje je: šta je sa zemljom, imaš li poverenje u one koji će da naslede funkcije i šta ćeš da radiš ukoliko bude izazova za zemlju u tih mesec, dva ili tri? - ispričao je Vučić, pa nastavio:

- Na to mi je bilo teško da mu pružim odgovor. I rekao sam mu: računam da ljudi koji će da budu, i žene koje će da budu vršioci dužnosti, i drugi ljudi koji se nalaze na odgovornim funkcijama, da su lojalni državi, pre svega. Na kraju krajeva, verujem da su mi i lojalni prijatelji, tako da nadam se da će biti sve u redu. Ali porazio me je i u smislu racionalnog pristupa: zašto sam ja doneo takvu odluku? Doneo sam takvu odluku ne zbog toga da zadovoljim formu, bilo čiju, i besmislene neke zakone koje smo usvajali da bismo nekoga, čak ne ni spolja zadovoljavali, jer ja sad da vam kažem: mi možemo potrošiti 6 miliona evra u ovoj kampanji, nama će da ostane ne znam koliko miliona evra na računu. A na šta trošimo? Ne smemo u humanitarne svrhe, ne smemo ovo, ne smemo ono, sve to po zakonu ne smete. Sve je besmisleno. Kao što je i ovo. .. kao što je i ovo besmisleno. Ali sam želeo da pokažem da mogu sa istim uslovima, da se ne pojavljujem nigde kao predsednik, da ne otvaram fabrike, a inače bih sad imao i te kako svašta bih imao da otvaram.