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Republička izborna komisija (RIK) odbila je na večerašnjoj sednici prigovor koji se odnosi na Odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu, koji je podnela izborna lista "Evropska Srbija-Marinika Tepić-Zdravko Ponoš" i kojim se traži donošenje nove odluke koja će, kako je navedeno, omogućiti pristupačno glasanje, uključujući određivanje dodatnih biračkih mesta tamo gde za to postoje uslovi.

Od prisutna 33 člana RIK-a za je glasalo 12, protiv je bio jedan, uzdržan jedan, a 19 članova Komisije nije glasalo.

Potpredsednik RIK-a Marko Janković saopštio je, nakon glasanja, da prigovor nije dobio potrebnu većinu za usvajanje, tako da se prigovor smatra odbijenim.

Član RIK-a i koordinator za inostranstvo Ivan Đorđević, rekao je, tokom rasprave po ovoj tački dnevnog reda, da je prigovor na Odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu neosnovan, ističući da je osporena Odluka doneta u potpunosti u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o izboru narodnih poslanika i odgovarajućim uputstvom, a na osnovu predloga Ministarstva spoljnih poslova.

Đorđević je naglasio da Zakon o izboru narodnih poslanika i Uputstvo upućuju na isključivu nadležnost Ministarstva spoljnih poslova za predlaganje biračkih mesta u inostranstvu, bez posebnih proceduralnih uslova ili smernica koje bi RIK morao dodatno da primenjuje.

"U skladu sa pravnim i činjeničnim stanjem, konstatujem da je osporena Odluka doneta u svemu u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o izboru narodnih poslanika i odredbama Uputstva koje uređuju izmene i dopune Odluke o određivanju biračkih mesta, član 11, a na osnovu predloga Ministarstva spoljnih poslova kao zakonom ovlašćenog predlagača, od 7. oktobra , koja je sačinjena u skladu sa navedenim propisima", rekao je Đorđević.

Povodom navoda iz prigovora da je za ocenu dostupnosti glasanja neophodno procenjivati i stvarnu udaljenost biračkog mesta od mesta boravišta birača, Đorđević je objasnio da je pristupačnost biračkih mesta definisana isključivo u smislu fizičkih i komunikacijskih uslova na samoj lokaciji poput prilaza bez prepreka, parking mesta za osobe sa invaliditetom, ulaza u ravni sa trotoarom i odgovarajuće vertikalne komunikacije u objektu.

"Iz navedenog proističe zaključak da procena pristupačnosti biračkog mesta ne podrazumeva procenu adekvatnosti prostorne udaljenosti biračkog mesta od adrese prebivališta, odnosno boravišta birača", rekao je Đorđević.

On je ukazao i na to da činjenica da se biračka mesta u inostranstvu po pravilu određuju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima neminovno podrazumeva da mnogi birači moraju da pređu značajan put i izdvoje finansijska sredstva kako bi glasali, ali da su zakonodavac i uputstvo procenu te udaljenosti stavili u nadležnost Ministarstva spoljnih poslova.

Odbacio je i navode da je u inostranstvu moguće odrediti biračko mesto sa manje od 100 birača, objasnivši da je ta zakonska mogućnost rezervisana isključivo za biračka mesta u Srbiji koja određuju lokalne izborne komisije uz saglasnost RIK-a, dok za inostranstvo takva opcija nije predviđena propisima.

"Na osnovu svega navedenog, smatram da nema osnova za zaključak da je osporena odluka nezakonita, zbog čega se prigovor u svemu treba smatrati neosnovanim, u skladu s čim smatram da prigovor treba da bude odbijen kao neosnovan", rekao je Đorđević.

​Član RIK-a Strahinja Božinović upitao je zašto su pojedina mesta poput Vankuvera izostavljena i zatražio da se preciznije objasni metodologija Ministarstva spoljnih poslova.

Član Komisije Sofija Mandić iznela je stav da RIK treba da dobije podatke od Ministarstva spoljnih poslova i da izmeni odluku i o načinu određivanja biračkih mesta i o vremenu glasanja u inostranstvu.