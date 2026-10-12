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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Nišlijku Sanju koja je, koristeći Garanciju za mlade, pokrenula samostalni posao.

"Nišlijka Sanja je uz pomoć subvencije pokrenula svoj posao, a imala sam priliku da se i lično uverim u njen trud i veštine. Od 1. januara 2027. godine, Garancija za mlade biće dostupna širom Srbije, kako bi još više mladih dobilo šansu da svoje ideje pretvori u stvarnost. Sredili smo malo i frizuru, jer smo pre toga imali blizak susret sa kišom", navela je Đurđević Stamenkovski.

"Sanja, kako ste saznali za Garanciju za mlade?", pitala je Đurđević Stamenkovski i dobila odgovor:

"Preko savetnika Nacionalne službe. I preko sajta sam isto videla. I onda sam došla na konsultaciju, savetovanje".

"I sad što je važno, od 1. januara krećemo u celoj Srbiji sa Garancijom za mlade. Je l dobro kad si svoj gazda?", nastavila je ministarka.

"Pa ima i svoje prednosti i mane. Više obaveza, više odgovornosti", kaže Sanja.

"Veći rizik. Znaš šta kažu: 'Frizer se poznaju po tome kako pere kosu. Sanja, koliko dugo radimo ovde?", usledilo je novo pitanje.

"Od maja meseca".

"Šta je bilo najteže? Je l odmah krenulo s mušterijama ili je malo trebalo da se stekne poverenje?", pitala je Đurđević Stamenkovski.

"Pa i poverenje je trebalo i sve to i materijal, aparati, dok je sve došlo na svoje."

"A za šta ste koristili sredstva?"

"Za materijal, aparate, mašine"...

"I kolika su početna ulaganja da bi mogli da krenete sa ovakvim poslom?"

"Trista i nešto hiljada".

Sanja je konstatovala da mušterijama dođe i kao psihoterapeut.