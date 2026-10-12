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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Rusi znaju da bi Studentska lista uvela sankcije Rusiji.

"I vi i ja znamo da bi uveli sankcije dan posle. I nemojte da se pravimo naivni. Niti o tome odlučuju svi oni koji lupaju gluposti svakog dana po raznim televizijama i svuda, da pričaju ono što ljudi vole da čuju. Jer naši ljudi neretko vole da učitavaju višak smisla u njihove reči, rečenice, u ćutanje, u gerilski pristup", rekao je Vučić u intervjuu na RT Balkan odgovarajući na pitanje šta to zna ruski predsednik Vladimir Putin kad je rekao da se nada da će Vučić biti novi premijer.

Vučić je rekao da na studentskoj listi nema lica čoveka koji će da kaže "Neću da uvodim sankcije Rusiji" i dodao da on pri tome nikada nije rekao da neće uvoditi sankcije, već da će zaključci Srbije moći da opstanu.

"Čak sam Putinu rekao u prvom tom razgovoru: nadam se da te neću pozvati telefonom, ali sankcije protiv Rusije neće biti uvedene dok te ne pozovem telefonom", naveo je Vučić.

Ispričao je da je bio kod Putina u kući, da mu je poklonio ikonu i da Putin i on pričaju o svemu, o geopolitici, da ga je pitao o smanjenju penzija i da mu je on odgovorio da je to uradio na pošten način.

"Nisam to radio zato što želim zlo narodu ili zato što sam ja kriv. Zato što su mi ostavili praznu kasu, ostavili zemlju bez fabrika, 500. 000 ljudi ostalo bez posla. To je kao kod tebe da bude 10 miliona bez posla ostavljeno, pa ti gledaj šta bi radio. Moraš da uradiš da polako podižeš zemlju. I ljudi su poverovali u to i bili su u pravu, na kraju krajeva", preneo je Vučić razgovor sa Putinom.

Na pitanje da li se slaže sa njegovim geopolitičkim procenama, Vučić je rekao da neke stvari sigurno ne bih uradio kao Putin, iz različitih razloga, ali da je njegov ugao i pogled drugačiji od Putinovog.

"On je sigurno pametniji i verovatno bolje vidi rusku državu deset puta nego što bih mogao ja da je sagledam, da se ne pravim mnogo pametan. Ono što ja mislim da će biti ruski problem, kao i delimično srpski, koji nikada nismo razumeli zbog čega je tako, on pokušava da okrene Rusiju i da ljudi u Rusiji razumeju da ne postoji samo Evropa. I sa tim će imati uvek problem u Moskvi i Peterburgu. Kad kažem Moskva i Peterburg, mislim na gradove", rekao je on.

Vučić je rekao da sad pokušava da dogovara sa Rumunima o infrastrukturnim vezama.

"Znate li koliko je manje ljudi naših išlo u Temišvar nego u Zagreb ili Ljubljanu? A bliži im je, posebno na severu Srbije. Mnogo je lepši od Zagreba i od Ljubljane, jedan divan barokni grad, ali nismo išli, prosto to za nas kao da je zabranjena zona. I pokušavam sad nekako i ljudima da kažem: postoji istočna strana sveta. Nemojte samo da gledamo na zapad. Pogledajmo malo na istok, pogledajmo malo ka Africi", rekao je on.

Vučić je rekao da ne treba samo da gledamo ka Zapadu, nego i ka Istoku i ukazao da najbrže raste Azija.

Govoreći o evropskom putu, naveo je da je njegov posao da bude racionalan.

Naveo je takođe da je poslednjih godina bilo mnogo laži o njemu i podsetio na "Sarajevo safari".

"Jasno vam je da ne mogu da imam divnu emociju o (EU). I kada smo imali sastanke u Tivtu dole, kad smo bili, njih četvoro je bilo, bili su Merkel, Makron, Fon der Lajen i Antonio Košta. I bio je fer sastanak. Oni su me pitali, pričali smo o tome šta mi treba da uradimo. Onda je došlo do ključnog pitanja: 'Ajde ti nama pošteno reci', pošto valjda vide kakav mi emocionalni stav, kažu, 'hoćeš li ti da vodiš zemlju u Evropu ili nećeš?'", preneo je Vučić.

Naveo je da je odgovorio da dobro prepoznaju njegove emocije, ali da je racionalan i da Srbija treba da ostane na evropskom putu.

"Ja sam racionalan čovek i ja smatram da Srbija treba da ostane na evropskom putu. Ja znam da nas vi nećete primiti u Evropu skoro, za mene je mnogo važnije da mi imamo jedinstveno tržište sa Evropskom unijom, da imamo slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga i to je to", rekao je Vučić.

Dodao je da je sada kao uslov stavljeno čak i za to, ne za članstvo u Evropskoj uniji, potpuna saglasnost sa spoljnom politikom Evropske unije.

"Dakle, uvođenje sankcija Rusiji je nešto što mora da bude preduslov za dobijanje i jedinstvenog tržišta i otvorenih granica, a ne samo članstva. Pa, moramo da razgovaramo sa njima, da vidimo o čemu se radi, da vidimo kako će stvari da se odvijaju", rekao je Vučić.