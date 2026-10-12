Slušaj vest

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali obišao je večeras sa članom Predsedništva SNS Zlatiborom Lončarom zaposlene u kol centru Zavoda za urgentnu medicinu Beograd (Hitna pomoć) i rekao da će za sedam do osam dana biti otvoren novi objekat Hitne pomoći koji će imati oko 8.000 kvadratnih metara.

"Rešili smo večeras sa obiđemo kol centar ovde u Hitnoj pomoći u Beogradu. Inače, ovo je stari objekat, a već koliko za sedam - osam dana biće završen i otvoren potpuno novi objekat, sa negde od oko 8.000 kvadrata. Na taj način ćemo se konačno na pravi način odužiti onima koji su zaposleni ovde i koji rade veoma odgovoran i važan posao", rekao je Mali za Tanjug.

Foto: OLIVER BUNIC/FOTO TANJUG

Dodao je da zaposleni u tom kol centru rade 24 sata dnevno tokom cele godine i na raspolaganju su celom gradu.

"Nekome se radni dan završi u ovo vreme, možda i malo ranije, ali njima se radni dan ne završava. Rade celu noć, rade ceo dan, rade kako bi građanima Beograda bili na raspolaganju", rekao je Mali.

On je zaposlenima zahvalio za taj rad i u svoje i u Lončarevo ime.

"Mi ćemo se truditi, kao što je Aleksandar Vučić i najavio, da u naredne tri godine, sa 1,3 milijarde evra ulaganja, završimo, rekonstruišemo i sredimo zdravstvene centre po celoj Srbiji, jer su građani Srbije zaslužili da imaju najbolje i najsavremenije zdravstvene centre, najbolju moguću opremu, ali s druge strane i zaposleni u tim ustanovama su zaslužili da imaju najbolje moguće uslove za rad", rekao je Mali.

Foto: OLIVER BUNIC/FOTO TANJUG

Dodao je da je to deo plana "Srbija 2027 - skok u budućnost", kao i plana "Srbija 2030".

Mali je ukazao da će Srbija naredne godine za Specijalizovanu svetsku izložba Ekspo 2027, koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, imati i 15 novih sanitetskih vozila u Hitnoj pomoći, koja će nakon toga ostati na raspolaganju Beogradu i Srbiji.

"To su stvari koje menjaju Srbiju, to su stvari koje menjaju naš zdravstveni sistem i to su stvari koje pokazuju koliko Srbija napreduje", rekao je Mali.

Foto: OLIVER BUNIC/FOTO TANJUG

Naveo je da ga raduje kada vidi da Srbija napreduje i menja se na bolje i kada vidi zadovoljne zaposlne.

Mali i Lončar su najpre na parkingu Hitne pomoći obišli dežurnu sanitetsku ekipu, a potom i zaposlene u kol centru Hitne pomoći sa kojima su razgovarali o izazovu rada tokom noći i noćnog nespavanja.

Takođe, Mali i Lončar su zaposlenima doneli kafu i večeru, i poželeli im da imaju što manje poziva i posla.