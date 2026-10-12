"NIKAD NISAM GLASAO ZA SNS, A SAD NE MOGU DA DOČEKAM!" Sve više Vučićevih neistomišljenika tvrdi da će glasati za listu Ujedinjena Srbija (FOTO)
Sve više ljudi, nekadašnjih neistomišljenika sa politikom Aleksandra Vučića, ili onih koji nisu imali jasno izražen politički stav, izjavljuje da će na izborima podržati izbornu listu Ujedinjena Srbija.
Nakon što je nedavno i književnik i novinar Filip Grbić izjavio gostujući u Jutarnjem programu Prve televizije, da nikada ranije nije glasao za Aleksandra Vučića, ali da će to učiniti na predstojećim izborima 25. oktobra, sa obrazloženjem da su ga to navele studentske blokade i politička atmosfera koja je nastala nakon njihovog početka, primetno je i da sve više korisnika društvenih mreža tako izjašnjava.
Jedan od njih na društvenoj mreži Iks naveo je da nikada nije glasao za SNS i da je bio njihov žestoki protivnik i "čak privođen zbog organizacije nekih protesta, još pre korone".
- Kada sam stekao pravo glasa, glasao sam za Čedu. Sada ne mogu da dočekam da zaokružim br.1, bukvalno sam ushićen - naveo je korisnik pod imenom "Serafim" na društvenoj mreži Iks.
Možda je jedan od razloga za to i što kandidati opozicije beže od debate i konkretnih odgovora na pitanja kao što su plan i program za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, nastavak evropskog puta uz dobre odnose sa Rusijom i Kinom, stabilnost dinara i nastavak rasta plata i penzija i bave se, poput kandidata za poslanika Studentske liste profesora Olivera Toškovića, jednakim poštovanjem svih muzičkih žanrova i mobilnih operatera, o čemu možete čitati OVDE.