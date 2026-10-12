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Naši predstavnici jedna od dve diplomatske delegacije koje su prisustvovale kao počasni gosti svečanom otvaranju 83. sajma OLMA u Sankt Galenu, jedne od najznačajnijih i najposećenijih privrednih manifestacija u Švajcarskoj.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i predsednik Švajcarske Konfederacije i savezni ministar za ekonomiju, obrazovanje i istraživanje Gi Parmelan, koji je zvanično otvorio ovogodišnji sajam. Njegovo prisustvo potvrdilo je značaj koji ova manifestacija ima ne samo za poljoprivredu i privredu, već i za politički i institucionalni život Švajcarske.

Sajam OLMA, sa tradicijom dugom više od osam decenija, prevazilazi okvire poljoprivredne i privredne izložbe i predstavlja važnu platformu za susrete i dijalog predstavnika političkog, institucionalnog i ekonomskog života zemlje. Okupljanjem predstavnika saveznih i kantonalnih vlasti, privrednih udruženja, poljoprivrednog sektora i poslovne zajednice, sajam pruža priliku za razmenu mišljenja o aktuelnim pitanjima, jačanje institucionalnih veza i uspostavljanje novih oblika saradnje. Istovremeno, predstavlja značajnu priliku za promociju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, inovacija i privrednih potencijala, kao i za povezivanje domaćih i međunarodnih partnera.

Foto: berne.mfa.gov.rs

Ambasador dr Ivan Trifunović prisustvovao je svečanom otvaranju na specijalni poziv organizatora, kao jedan od samo dvojice ambasadora pozvanih ovim povodom, uz ambasadora Savezne Republike Nemačke. Tokom uvodnog obraćanja predstavnika organizatora na svečanoj ceremoniji otvaranja, posebno su pozdravljeni ambasador dr Ivan Trifunović i prvi savetnik Dmitar Stanišić.

Na marginama sajma, ambasador dr Ivan Trifunović ostvario je više susreta sa istaknutim predstavnicima političkog i privrednog života, predstavnicima kantonalnih vlasti, kao i predstavnicima švajcarskih privrednih udruženja. Ovi susreti predstavljali su priliku za razmenu mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim temama i razgovore o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje veza između Srbije i Švajcarske.