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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Bojan Pajtić i Dušan Elezović planiraju da nakon izbora naprave novu Demokratsku stranku (DS) od 40-50 poslanika studentske liste i naveo da je jedan od razloga za njihovu podršku toj listi to što žele Vojvodinu sa veoma širokim ovlašćenjima.

Vučić je u intervjuu za RT Balkan, na pitanje gde prepoznaje vojvođanski secesionizam kod studentske liste, rekao da je potrebno samo pogledati njihove akte i to o čemu govore.

"Pošto oni znaju da će doći do raspada studentske liste, oni računaju da uzmu 40, 50 poslanika i da prave novu Demokratsku stranku", rekao je on.

Dodao je da je reč pre svega o Bojanu Pajtiću i Dušanu Elezoviću.

"Pre svega Pajtić, Elezović, pa će da vide mogu li sa šabačkim krilom bivše stranke, pa kao veliko ujedinjenje, i eto, da to postane glavna opoziciona snaga u Srbiji ako izgube izbore, da bi mogli da se konsoliduju za sledeće izbore ili ako dobiju izbore da preuzmu vlast odmah. Dakle, to je cela priča", rekao je on.

Ukazao je da je studentsku listu oberučke podržao i Nenad Čanak i naveo da je razlog zašto je podržavaju to što žele Vojvodinu sa veoma širokim ovlašćenjima.

"Vi znate da su oni pripremili novi statut Vojvodine. Je l' bio pripremljen novi statut Vojvodine, pa sam ja to prekinuo? I nisam dozvolio da bude donet. I 2012. i 2013. godine. Lično sam u tome učestvovao. Jer za mene je Vojvodina deo Srbije, kao i svaki drugi deo Srbije. A oni vam unapred kažu: ako nećeš da razgovaraš, pregovaraćeš o tome", naveo je on.

Dodao je da ne veruje u to da bilo ko ko je patriota ili pravoslavac može da glasa za listu čiji predstavnik Jovo Bakić kaže da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac.

Upitao je kakve će se odluke donositi u Narodnoj Skupštini ukoliko njegovi politički protivnici dobiju većinu mandata na predstojećim parlamentarnim izborima i na šta bi ta zemlja ličila.

Vučić je rekao da je upravo slaba Srbija takva kakvu želi Aida Ćorović, Nemanja Šarović ili Nataša Kandić.