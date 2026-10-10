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Prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović ilegalno je od dve garaže u prizemlju zgrade sebi napravio još jedan stan, pokušavši da ga sakrije gustim žbunjem, objavio je Informer.

Informer je objavio dokumentaciju i fotografije koje dokazuju da prvom na blokaderskoj listi nije strana bahatost ni kršenje zakona.

U podnožju zgrade gde Srdanović već poseduje jedan prijavljeni stan, on svom posedu ima i dve garaže - svaka površine 14 kvadratnih metara.

Međutim, umesto da u njima drži vozila, što je namena garaže, Srdanović je odlučio da prekrši zakon, spoji prostore i od njih načini nelegalni stambeni objekat, piše Informer.

Postavlja se pitanje ako sada smatraju da za njih ne važi zakon, šta će se desiti ako dođu na vlat.

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