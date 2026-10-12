„Vrlo važan projekat za naš i moj Novi Sad! Zajedno sa gradonačelnikom Žarkom Mićinom obišla sam radove na izgradnji magistralnog vodovoda u naselju Veternik, koji će rešiti višedecenijske probleme stanovnika ovog naselja. Po prvi put ove godine izdvojili smo posebna budžetska sredstva za zaštitu voda i obezbedili podršku za izgradnju čak 30 kilometara nove vodovodne mreže u Veterniku, uz primenu savremene tehnologije koja ne oštećuje postojeće instalacije. Pored toga u Novom Sadu uskoro krećemo sa pripremnim radovima za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom, koji će obuhvatiti sedam opština. Posle više od decenije rada na pripremi ovog projekta, pravimo važan korak ka dugoročno održivom sistemu upravljanja otpadom“, , rekla je Pavkov.

„Ruma gravitira ka Regionalnom centru 'Srem-Mačva', a uz dva podizača koji smo za njih nedavno obezbedili i još jedan kamion koji će dobiti, podižemo sistem upravljanja otpadom na najviši nivo. Ne postoji ni jedno naseljeno mesto niti selo u okviru opštine Ruma koje nema obezbeđen kontejner i organizovano odvoženje otpada. U ovoj opštini smo u potpunosti zaokružili sistem upravljanja otpadom.

Čestitam ovoj opštini na dobro obavljenom poslu, jer smo zajedno rešili i pitanje zagađenja kvaliteta vazduha - sve javne ustanove ovde se greju na gas. Zajedno smo očistili i ruglo koje je mučilo građane i sve nas koji ovuda prolazimo, a u pitanju je nesanitarna deponija, koja je po svim standardima sanirana i rekultivisana i sada se umesto nje, na oduševljenje svih ,nalazi prelepa zelena površina. Ruma je zaista pravi primer, na koji mogu da se ugledaju i ostale lokalne samouprave“, naglasila je Pavkov.