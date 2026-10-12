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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da veruje daće imati problem zbog gostovanja na RT Balkan.

Na početku gostovanja, Vučić je, odgovarajući na pitanje kako se oseća na jedinoj ruskoj televiziji u Evropi, rekao da mu je lepo.

- Lepo vam je ovde. Ljudi su me dočekali bolje i sa više gostoljublja nego što sam očekivao. A ja sam ponosan na to što kod nas postoji sloboda izbora, što možete da čujete i vidite stvari iz različitih uglova. I mislim da je to srpski doprinos demokratiji u današnjoj Evropi, iako će mnogi to da tumače drugačije i zbog toga da me osuđuju. I srećan sam što sam, makar mali doprinos, tome dao i s vama - naveo je Vučić.

On je potom, na pitanje da li ćete imati neki problem zbog gostovanja na RT, rekao da hoće.

- Hoću svakako, ali, kako bih rekao, tamo sa one strane Drine se to kod nas kaže "pala muva na međeda". Toga sam imao mnogo - rekao je Vučić, dodajući da će verovatno da mu zamere iz Evrope, a Amerikanci, kako kaže, manje.

- Manje su zagriženi, manje ostrašćeni po tom pitanju. Ne kažem da su na ruskoj strani, ni slučajno, ali su manje ostrašćeni. I kada bi davali primedbe, to bi bilo sa manje pridika, sa manje strasti nego kada to čine Evropljani - dodao je Vučić.