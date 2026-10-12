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Ministarstvo odbrane demantovalo je lažne navode da se helikopter prikazan na snimku koji kruži društvenim mrežama koristi za prevoz Aleksandra Vučića tokom predizborne kampanje, ističući da taj vazduhoplov nije u sastavu niti u operativnoj upotrebi Vojske Srbije.

Celo saopštenje Ministarstva odbrane pročitajte u nastavku:

"Povodom objave snimka na društvenim mrežama na kojem je prikazan helikopter koji se navodno koristi za potrebe prevoženja gospodina Aleksandra Vučića tokom predizborne kampanje, Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da se vazduhoplov na prikazanom snimku ne nalazi u sastavu i operativnoj upotrebi u Vojsci Srbije.

Takođe, obaveštavamo javnost da u periodu nakon podnošenja ostavke na funkciju predsednika Republike Srbije, nije bilo angažovanja vazduhoplova Vojske Srbije za potrebe prevoženja lica van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a samim tim ni za prevoženje gospodina Aleksandara Vučića.

Ovim putem apelujemo na sve političke aktere, pojedince i medije, da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu naneti štetu instituciji koja odgovorno i profesionalno obavlja zadatke u službi građana Republike Srbije.", glasi saopštenje Ministarstva odbrane.

Aleksandar Vučić oglasio se ranije danas na Instagramu, demantujući laži da je helikopterom stigao u Kragujevac.

- Lažu da sam u Kragujevac stigao helikopterom, iako su ljudi mogli da prate moj put u uživo uključenju na TikToku i Instagramu. Od Natalinaca do Kragujevca, za volanom škode bio sam lično ja. Snimci postoje, činjenice su jasne. Njihove laži ostaće upamćene kao jedan od najbeskrupuloznijih pokušaja obmanjivanja javnosti - naveo je Vučić u novom snimku na instagramu. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.