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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostuje na RT Balkan televiziji.

- Nemam ništa protiv i da me ne oslovljavate sa "predsedniče", jer mislim da funkcija ne čini čoveka, volim svoje ime i prezime. Lepo je ovde, ljudi su me dočekali bolje i sa više gostoljublja nego što sam očekivao i ponosan sam na to što kod nas postoji lepota izbora - rekao je i dodao "da će imati problem zbog gostovanja" na ovoj televiziji.

Ko će da zameri? Iz Evrope?

- Naravno, iz Evrope pretpostavljam manje. Kad bi davali primedbe, to bi bilo sa manje pridika i sa manje strasti, sa američke strane, nego Evropljani - odgovorio je.

Foto: Printskrin Rt

O dogovoru Trampa i Putina

- Ne mislim da je samo dizel, 300 tona je jedan dan, i manje u Americi. Da sam u cipelama Donalda Trampa, a i iz Putinovih, ali najvažnije iz srpskih. Što se tiče Trampa, radi pametnu stvar za Ameriku. Pokušava da na pametan način pomalo odvaja Rusiju od Kine i da je približava sa SAD. A ako bude pravio sukobe sa Rusijom, uradiće suprotno. Sa njegovim ljudima sam razgovarao gotovo 3 sata, što je retko, u mornaričkoj sobi, i to je bio petak uveče, kada su mogli da idu kući, bilo gde — ne, oni su ostali i razgovarali sa nama - rekao je i dodao:

- Pogledajte njihovu strategiju, koja više predstavlja neko doktrinarno obraćanje nego strategijsko-taktički put u budućnost. Onda ste mogli da, otprilike, između redova pročitate ovakve stvari. Dakle, znamo: Kina je jedini takmac. Oni će vam reći uvek: "Mi to pokrivamo", i kad ih pitaš, pa dobro, ko vas prati u svetu, oni kažu: "Pa Kina. " Ja kažem: "Okej, jesu li blizu? " Oni kažu: "Pa nisu. " Ja kažem: "Koliko zaostaju? " Oni kažu: "Pa 6 meseci." Ali, kaže, 6 meseci je strašno velika razlika, jer i mi radimo, i oni rade, i oni rade, i gledamo tih 6 meseci. Nećeš nadoknaditi za 6 meseci, ni za godinu, ni za 2, ni za 3. Biće potrebne godine da se tih 6 meseci nadoknadi. Ja pitam: "A koliko zaostajemo mi, Evropljani? " Računam i sebe u: ne pričam o političkom Evropljaninu, nego već geografski Evropljaninu, i kažem: "Koliko mi zaostajemo? " On kaže: "Negde oko 7 do 8 godina. " Onda vam je jasno koliki je naš zaostatak u odnosu na Ameriku i Kinu po tom pitanju. I kada to ima u vidu, Tramp pokušava da moćnog i snažnog saveznika Kine, pretpostavljam, odvoji od Narodne republike Kine.

Tramp i Putin Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

O sankcijama NIS-u

- Predsednik Zelenski sada računa na Nemačku, Britaniju, EU. Razumem poziciju Rusije, razumem i SAD, ali ta pozicija je donekle promenljiva i fluktuirajuća. Ne mislim da je u ovom trenutku rešenje da odustanu od sankcija NIS-a, ali ne bih isključio kao rešenje, to nema veze sa nama, nego sa Amerikancima i Rusima. Pa, ja mislim da su Rusi postigli dogovor sa MOL-om oko važnih stvari, možda ostaju još neki detalji vezani za budućnost, ali ne bih isključio potencijalne razgovore i sa Amerikancima, ukoliko im ovo sa dizelom i neke druge stvari bude išlo dobro. Da prodaju Amerikancima, ili— Čak ni to ne bih isključio - naveo je i dodao:

- Amerikanci su došli u tri nivoa. Kod Putina. Tri nivoa. Kod Putina i Zelenskog. Na tri nivoa vode razgovore. Jedan je Vitkof -Kušner, biznis delegacije, što je, neko bi rekao, broj 1, ja bih rekao broj 2 delegacije. Drugo, šef obaveštajne agencije, šef CIA, i treće, tim koji vodi Rubio. Sva tri tima rade na rešavanju ukrajinskog problema. Na kraju, moraju da sinhronizuju sve to, što znači da su se tome ozbiljno posvetili. Ali imamo Evropu koja ne učestvuje u toj vrsti mirovnih procesa naprotiv— ja ne mislim da je problem tu u Evropi. Dokle god je situacija u relativno pat-poziciji, rešenja neće biti. I zato sam rekao da se nadam tome za 5-6 meseci. Verujem da za jednu stranu može da nastupi kakva-takva prednost u tom periodu, pre toga ne. I zato ne verujem u ta laka rešenja danas, ili za mesec dana, ili za 2.

Foto: Printskrin Rt

O mogućem ratu Rusije i Evrope

- Ja se plašim toga, i nadam se da do toga neće doći. Vidite, mene, za razliku od svih drugih, veoma buni, kao iskusnog čoveka, čoveka koji je dobijao 14 godina sve obaveštajne podatke, kontraobaveštajne, sve. I domaćih i stranih službi. Mene veoma buni ovo što se događa u Francuskoj - rekao je i dodao:

- Čak, kao što vidite, nije im cilj Makron uopšte; znaju da nije više predsednik za 5 meseci. Kao što je zanimljiva reakcija Žordana Bardela i Marin Lepan koji su protiv tih protesta, što je inače retkost. Svi uvek se "nakače" na proteste i gledaju da pridobiju nešto. Oni su kao desničari, kao pametni desničari, reagovali odgovorno. Ali ako sagledate ko sve stoji iza toga, onda ćete videti sličnu strukturu, sličnu strukturu protestima u Srbiji.

Kako je objasnio, povukao je paralelu sa Srbijom — o nevladinom sektoru, plaćanju spolja, što i francuska služba zna.

- Kod nas je cilj protesta bio prost: smeniti jednog neposlušnog čoveka, a onda će oni da upravljaju, kao sa lutkama na povocu. Da li će to da bude Šoškić, Srdanović, Hubač, Bakić, potpuno im je svejedno. A stvarno je potpuno svejedno. Nikakve razlike između njih nema, oni će tu da upravljaju, i oni znaju da je to suštinski kraj političke Srbije, i to je to. A ovde je nešto drugo. Ovde je dubinsko rušenje jedne evropske sile, iz mnogo razloga.

Foto: Printskrin Rt

O odnosu Srbije i Rusije

- Ja nemam, u mojoj porodici su, i to nije nikakva tajna, i otac i brat, izrazito rusofilski orijentisani. Ja sam neko ko je racionalan, pragmatičan, i gledam srpske interese. Ja samo ne želim da prihvatim, i ljudi će mi reći: "Pa Rusija je '92. digla ruku" i obe ruke u vis za sankcije Srbiji. Ja kažem: jeste. Srbija nije. Pa dobro, što mi nismo, šta mi glumimo, i tako dalje. Ne glumimo ništa. Mi gledamo da sačuvamo tradicionalno dobre odnose, jer na kraju ne možete da poistovećujete krivicu onoga koji je izvršio agresiju na našu zemlju sa krivicom onoga ko se saglasio sa sankcijama istih onih koji su izvršili agresiju na našu zemlju. Da li je to prijatan trenutak? Ne, nije prijatan trenutak. Imaju i oni, svakako, trenutaka koji za njih nisu prijatni - dodao je.

Kako je naveo, bitno je sačuvati prijateljstvo sa Rusijom.

- Ja sam zadovoljan što ljudi u Kremlju vrlo dobro razumeju težinu pozicije Srbije. Postoji, znate, u našoj zemlji i mnogo onih drugih koji glume veće Ruse od samih Rusa, pa će oni Rusima da objasne koliko mi nismo dobri sa Rusima, pa ne zna Putin, znaju bolje oni. Ali u međudržavnim odnosima morate da iskazujete poštovanje, i da u teškim trenucima čuvate hladnu glavu, i da donosite racionalne i pametne odluke. I da to prijateljstvo sačuvate. Mi smo to uspeli sa Ruskom Federacijom, i ja sam zbog toga veoma zadovoljan.

O telefonskom razgovoru sa Putinom od sat vremena

- Evo, sad ću da vam otkrijem nešto. On je meni rekao, imali smo mi mnogo čudnih razgovora i nikada ne pričamo o takvim stvarima, ali ocenjujem da mu ovo neće smetati. Dakle, sve što bi možda moglo da mu smeta, nikada ne bih rekao, jer to časni ljudi ne rade. Rekao mi je sad, dugo smo pričali, sat vremena. Znate šta je telefonom, pričate sat vremena. Nije, nije jednostavno. I on mene pita: "A što podnosiš ostavku? " Vrlo mudro pitanje. Ja kažem: "Tako sam odlučio. " I hoću da te obavestim da ću sutra, to je bilo dan pre nego što sam podneo ostavku, da podnesem. Kandidovaću se za to i to mesto, rekao sam. Mogu da izgubim, mogu da pobedim. Šanse su pata-pata i videćemo, boriću se. On kaže: "Nije to moje pitanje. "Moje pitanje je: šta je sa zemljom, imaš li poverenje u one koji će da naslede funkcije, i šta ćeš da radiš ukoliko bude izazova za zemlju u tih mesec, dva ili tri? - upitao je i dodao:

- Na to je bilo teško da mu pružim odgovor. I rekao sam mu: računam da ljudi koji će da budu, i žene koje će da budu vršioci dužnosti, i drugi ljudi koji se nalaze na odgovornim funkcijama, da su lojalni državi, pre svega. Na kraju krajeva, verujem da su mi i lojalni prijatelji, tako da nadam se da će biti sve u redu. Ali porazio me je i u smislu racionalnog pristupa: zašto sam ja doneo takvu odluku? Doneo sam takvu odluku ne zbog toga da zadovoljim formu, bilo čiju, i besmislene neke zakone koje smo usvajali da bismo nekoga, čak ne ni spolja zadovoljavali, jer ja sad da vam kažem: mi možemo potrošiti 6 miliona evra u ovoj kampanji, nama će da ostane ne znam koliko miliona evra na računu. A na šta trošimo? Ne smemo u humanitarne svrhe, ne smemo ovo, ne smemo ono, sve to po zakonu ne smete. Sve je besmisleno. Kao što je i ovo. .. kao što je i ovo besmisleno. Ali sam želeo da pokažem da mogu sa istim uslovima, da se ne pojavljujem nigde kao predsednik, da ne otvaram fabrike, a inače bih sad imao i te kako svašta bih imao da otvaram.

Foto: Printskrin Rt

Istakao je da veruje da ima poverenje naroda.

- Očigledno ne veruju studentskoj listi — čim je Putin eksplicitno rekao "nadamo se da će Aleksandar Vučić biti novi premijer", i oni su dan ranije rekli da neće uvoditi sankcije. I vi i ja znamo da bi uveli sankcije dan posle. I nemojte da se pravimo naivni, i nemojte da se pravimo blesavi. Niti o tome odlučuju svi oni koji lupaju gluposti svakog dana po raznim televizijama i svuda da pričaju ono što ljudi vole da čuju, jer naši ljudi neretko vole da učitavaju višak smisla u njihove reči, rečenice, u ćutanje, u gerilski pristup. Šuplja dečija priča. Suština je: broj 3 na toj listi vam je Hubač, koji vam je čovek Sonje Biserko, nevladinog sektora. Srdanović, čovek Dinka Grukonjića, broj 1 na toj listi. Većinu drugih nemate ni pojma ni ko su, ni šta su, ali znate dobro ko je i Dejan Šoškić i ko je Jovo Bakić. Je l' ima tu, kažite mi, ijedan od njih koji bi za bilo šta? Nije mogao da se izbori Milo Lompar. Nije mogao niko da se izbori. Izbacili su ih. Šutnuli su ih kao fudbalsku loptu - odgovorio je i dodao:

- Nema lica, čoveka, koji će da vam kaže: "Neću da uvodim sankcije Rusiji." A pri tome, ja nikad nisam rekao "neću", nego sam uvek govorio: nadam se da će naši zaključci moći da opstanu. Čak sam Putinu rekao u prvom tom razgovoru: nadam se da te neću pozvati telefonom, ali neće biti nijedne sankcije protiv Rusije neće biti uvedene dok te ne pozovem telefonom.

Otkrio je da ga je predsednik Putin primio u kuću, kao i da je primio njegov poklon van protokola — ikonu koju je Putin triput poljubio.

- On je mene pitao sve vreme, kad smo bili u njegovom onom zilu, pitao me: "Kako si uspeo da smanjiš penzije i plate da preživiš?". Rekao sam mu: zato što sam to uradio na pošten način. Nisam to radio zato što želim zlo narodu ili zato što sam ja kriv. Zato što su mi ostavili praznu kasu, ostavili zemlju bez fabrika, 500. 000 ljudi ostalo bez posla. To je kao kod tebe da bude 10 miliona bez posla ostavljeno, pa ti gledaj šta bi radio. Moraš da uradiš da polako podižeš zemlju.

Foto: Printskrin Rt

Naveo je da misli da će biti ruski problem, kao i delimično srpski, koji nikada nismo razumeli zbog čega je tako, Putin pokušava da okrene Rusiju i da ljudi u Rusiji razumeju da ne postoji samo Evropa. I sa tim će imati uvek problem u Moskvi i Peterburgu.

- Hoće da izađu na izbore, neće da izađu na izbore, druga je to stvar, dakle. Ali uvek onih 30 do 35 odsto koji su protiv njega i protiv svakog nacionalno opredeljenog ruskog lidera, isto kao i ovde. Beograd, Novi Sad, potpuno isto. I sad vi da pitate, da okrenem stvari ovde: ja sad pokušavam da dogovaram sa Rumunima, samo da dogovaramo, pustite politiku, pričam samo o infrastrukturnim vezama i o svemu drugom. Znate li koliko je manje ljudi naših išlo u Temišvar nego u Zagreb ili Ljubljanu? A bliži im je, posebno na severu Srbije, lepši je.