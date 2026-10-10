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Filip Grbić, književnik i novinar, izjavio je danas da Aleksandar Vučić napade trpi kao zver — kao i da je njegova sposobnost da trpi pomenute višegodišnje napade neverovatna, zbog čega će sada prvi put da glasa za njega!

- To što si se ti specijalizovao u nekoj uže stručnoj oblasti, to ne znači da ti u sebi imaš politički dar. Politika je specijalno zanimanje, ako mene pitate "šta je tajna Vučićevog uspeha u politici", ne toliko što je on dobar napadač, nego što trpi kao zver. Ta sposobnost njegova trpljenja, njegova sposobnost da trpi je neverovatna - rekao je Grbić.

00:20 2 Filip Grbić: Aleksandar Vučić trpi napade kao zver Izvor: Kurir

Podsećanja radi, Aleksandar Vučić se godinama nalazi na meti najbrutalnijih i najprljavijih napada opozicionih medija i političkih protivnika, koji ne prezaju ni od čega.

Bespresedan pritisak, konstantna dehumanizacija, kao i monstruozne uvrede i pretnje usmerene ne samo prema njemu, već i prema čitavoj njegovoj porodici — roditeljima, bratu i deci — postali su svakodnevica. Uprkos besomučnim pokušajima da ga slome i diskredituju kroz najgnusnije laži, Vučić je pokazao stoicizam bez presedana, podnoseći sve udarce na svojim leđima u borbi za jaku i stabilnu Srbiju.

"Po prvi put ću glasati za Vučića"

Podsećamo, tokom istog gostovanja u jutarnjem programu otvoreno je govorio o promeni svog političkog mišljenja i otkrio da će na predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 25. oktobar, po prvi put glasati za Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija".

- Nezahvalno je govoriti o ličnim stvarima. Ja ću sad otvoreno da kažem. Ja sam se slabo interesovao za domaće političke aktuelnosti pre nego što su počele blokade. Mogu sad da kažem poput onog momka, snimak je postao viralan, jako mi je drago, jer je potpuno autentično. Momak kaže: "Ja nisam glasao do sada uopšte, a onda su se pojavili studenti, oni su me trgli, probudili da sada glasam za Vučića". Ja mislim da se ogroman broj ljudi identifikovao sa time, i ja sam se u tome pronašao - rekao je Grbić i dodao:

01:25 Filip Grbić : Zašto ću sada, po prvi put, glasati za Vučića! Izvor: Prva TV

- Nikad pre nisam glasao za Vučića, a za dve nedelje ću glasati za njega. Kako je do toga došlo, dok se SNS pod Vučićevim vođstvom uporno udvarao prozapadnim NATO liberalima, mene politika nije interesovala. Ja sam možda mogao da razumem zašto on to radi, ali nisam mogao to da podržavam, što kadrovski, što kad je reč o politici evropskih integracija, meni je to bilo duboko odbojno. Međutim kada se pojavio kult krvave šake, studentistički kult, kvaziregionalni kult o kome govorimo, onda je to bio povod za reviziju svih pređašnjih uverenja - izjavio je Grbić.