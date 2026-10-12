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Veliki skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ biće održan sutra 13. oktobra u Zaječaru, u Hali sportova „Timok“. Iz srca istočne Srbije biće upućene poruke o budućnosti zemlje, daljem razvoju ovog dela države i planovima koji se odnose na jačanje privrede, infrastrukture i kvaliteta života građana.

Posetioce očekuje bogat program, uz nastupe poznatih muzičkih imena, sadržaje koji okupljaju različite generacije i obraćanje Aleksandra Vučića, koji će predstaviti plan za jačanje istočne Srbije.

Muzički deo programa počinje u 17 časova, a publiku u Hali sportova „Timok“ očekuju nastupi Nadežde Biljić, Ane Bekute, sestara Gobović i Darka Lazića. Njihove pesme obeležile su različite generacije, pa će muzika biti važan deo događaja koji se održava u Zaječaru.

Poznate melodije, susret građana iz različitih krajeva istočne Srbije i program namenjen širokoj publici obeležiće početak skupa, nakon čega će u fokusu biti poruke o budućnosti i razvoju ovog dela zemlje.

Centralni deo događaja biće obraćanje Aleksandra Vučića, nosioca liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, koji će predstaviti planove za naredni period, sa posebnim osvrtom na ključne stubove za razvoj i jačanje istočne Srbije.

U fokusu će biti vizija razvoja regiona, mogućnosti za nova ulaganja, unapređenje infrastrukture i stvaranje uslova za bolji život građana. Istočna Srbija ima značajan razvojni potencijal, a planovi koji se odnose na ovaj deo zemlje važni su za budućnost lokalnih zajednica, privrede i mladih koji svoju budućnost žele da grade u rodnom kraju.

Skup u Zaječaru biće prilika da se građanima predstave prioriteti i pravci budućeg razvoja, uz poruke o ekonomskom napretku, novim mogućnostima i ravnomernijem razvoju Srbije.