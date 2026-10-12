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Predsednik SNS Miloš Vučević ocenio je danas da najnovija kampanja sa plakatima i uličnim performansima, u kojima se na najvulgarniji način vređaju Aleksandar Vučić i Aleksandar Šapić, još jednom ogoljava svu nemoć političke opozicije.

- Kada nemate plan, program, niti rezultat kojim biste izašli pred građane, onda vam preostaju samo uvrede, laži i crtanje mete na čelo političkim protivnicima. Građani Beograda i cele Srbije vrlo dobro znaju ko se bori za radna mesta, nove puteve, škole, bolnice i modernizaciju zemlje, a ko nudi samo destrukciju, mržnju i politiku prošlosti - naveo je Vučević u objavi na Instagramu, reagujući na to što su ulice Beograda oblepljene plakatima sa natpisom "Ujedinjene siledžije" na kojima su prikazani nosilac izborne liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Kako je naveo Vučević u pitanju je "jeftina provokacija" i pokušaj da se kroz prljavu kampanju umanje rezultati koji su ostvareni predstavljaju klasičan primer političkog očaja.

- Mi nastavljamo dalje - radom, delima i brigom za svakog građanina. Građani će na izborima ponovo jasno reći šta misle o ovakvom vođenju 'politike', a naš odgovor na uvrede uvek će biti samo veći trud, uspešniji razvoj i još snažnija Srbija - poručio je Vučević.

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