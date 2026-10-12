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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", pokazao se kao otporan na sve brutalne pritiske, ucene, uvrede i strašnu kampanju dehumanizacije, čemu je izložen od dolaska na čelo Srbije, a posebno od početka pokušaja obojene revolucije nakon pada nadstrešnice.

Nema čega tu nije bilo, kad bismo se prisećali samo manjeg dela onoga za čim su posezali njegovi protivnici iz naše zemlje i inostranstva, ovaj tekst ne bi imao kraj. Na meti su, nažalost, bili i članovi njegove porodice (majka, otac, brat, deca...), ali pokazalo se da je on orah koji se ne može slomiti, već da se na njemu samo mogu zubi polomiti.

KAO BUMERANG

Na ovu činjenicu, koje je svesna kompletna javnost u Srbiji, slikovito je ukazao i filozof Filip Grbić, ističući da Vučić napade trpi kao zver.

- Ako mene pitate šta je tajna Vučićevog uspeha u politici, to nije što je on napadač, već što trpi kao zver. Ta sposobnost njegovog trpljenja, to što on trpi, neverovatno je - navodi Grbić i dodaje da nikad pre nije glasao za Vučića, ali da sada hoće.

Doskorašnji predsednik Srbije pokazao je da ima stav, da ima kičmu, te da ga nijedna pretnja ili ucena ne mogu naterati da odustane od suverene politike koju vodi, ma koliko moćan, čak i u svetskim razmerama, bio onaj ko preti. O načinu na koji je na domaćem planu primao najgore moguće uvrede, pretnje svim i svačim, o hiljadama tekstova u medijima i objava na društvenim mrežama ne treba ni trošiti reči.

Konačno, svaka laž i uvreda i svaki prljavi napad kojim su se služili Vučićevi protivnici vratili su im se kao bumerang, pretvoreni u njegovu najveću snagu.

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da je od dolaska na vlast Vučić bio ličnost koju su pokušali da delegitimišu i dehumanizuju u javnosti.

- Trebalo ga je prikazati kao kriminalca, korupcionaša, kao nekoga ko svakako ne može da vodi Srbiju i nije dostojan upravljanja Srbijom. I sad, kad vidite da to traje više od 14 godina, onda vam je jasno kakve je to efekte moralo da ostavi. Taj proces je posebno intenzivan prethodne dve godine, tu je dobio dodatno na snazi, jer oni koji su kreirali pokušaj obojene revolucije temeljili su to na mržnji koja generiše nasilje. Pravo je čudo kako je to Vučić psihički izdržao i jedino što možemo jeste da mu zahvalimo na tome što je ličnim primerom pokazao da su mu interesi države i naroda iznad ličnih. Da se vodio ličnim interesima, najlakše bi mu bilo da kaže: "Neću više ovim da se bavim, zaštitiću i sebe i svoju porodicu od progona i linča kojima smo izloženi." Međutim, on je dobro znao da bi to značilo pobedu obojene revolucije i pobedu ideje urušavanja Srbije - naglašava Graovac.

Foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima, najgnusnije od svega je to što je na meti bila i Vučićeva porodica.

- Oni koji se bave tim psihološkim ratom znaju da je najosetljiviji na roditelje, brata, decu, i zato su i oni bili pod najsnažnijim udarom. Sve to je imalo jasan cilj, da se on, ako se ne natera na povlačenje kako bi zaštitio svoju porodicu od javnog linča, onda bar destabilizuje do te mere da više ne može racionalno da donosi odluke pod takvim pritiskom. Onaj ko je osmislio ovu kampanju pažljivo je vodio računa i gađao je upravo tamo gde najviše boli - kaže Graovac.

Taj neko, međutim, preračunao se, jer nije znao niti mogao da zamisli na kakvog protivnika udara.

Neki od gnusnih napada i laži - Otac mu nije otac, majka mu je prostitutka - Najmlađi sin Vukan je hologram - Brat mu je kriminalac, svi oko njega su kriminalci - Kad padne s vlasti, ići će u zatvor i biti silovan - Završiće kao Čaušesku - Pretnje smrću nožem i odsecanjem glave - Obešena lutka s Vučićevim likom - Laž o zvučnom topu ("Vučiću, pucao si u leđa svom narodu") - Pucao u civile u Sarajevu tokom rata (Sarajevo safari) - Hoće da otvori rudnik litijuma i potruje pola Srbije - U vreme poplava krio da stotine tela pluta Savom - Nepomenik, picousti, nesoj, izdajnik, diktator, autokrata, šef mafije, šef kartela, psihopata, žvalavi, produkt zmijskog gnezda... - Objavljivanje fotografije Vučića i njegove ćerke uz besramno povezivanje sa Epstinovim dokumentima - Kriv za smrt dečaka iz Valjeva

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S našom tezom se slaže politički analitičar Srđan Barac, koji u izjavi za Kurir podvlači da je jedna od najupečatljivijih osobina Aleksandra Vučića njegova sposobnost da izdrži pritisak i nastavi da nosi odgovornost za Srbiju.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Javnost često vidi političku borbu, ali iza nje stoji i lični teret koji godinama nose i on i njegova porodica. Za mene njegova izdržljivost upravo zato ima posebnu težinu. Politička kritika je legitimna i potrebna. Ali uvrede, pretnje i pokušaji da se čoveku oduzme dostojanstvo ne mogu se opravdavati političkim neslaganjem. Posebno je neprihvatljivo kad se u obračune uvlače deca i članovi porodice. Njihovo pravo na mir i bezbednost mora važiti, bez obzira na to čije prezime nose. Vučićevu snagu vidim u tome što je, uprkos tom teretu, nastavljao da radi i preuzima odgovornost. Lako je govoriti o izdržljivosti dok pritisak podnosi neko drugi, a mnogo je teže godinama živeti pod njim, znati da pogađa i tvoje najbliže i ipak ostati posvećen obavezama prema građanima. Zato verujem da je njegova istrajnost više od lične osobine - zaključuje Barac.