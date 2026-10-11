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- Najveća pobeda je kada čovek koji nikada nije glasao za nas danas kaže da želi da nam ukaže poverenje. To znači da smo svojim radom, trudom i rezultatima uspeli da zaslužimo njegovo poverenje, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, koji i danas svojom škodom obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Podsetimo, književnik i novinar Filip Grbić tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva, otvoreno je govorio o promeni svog političkog mišljenja i otkrio da će na predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 25. oktobar, po prvi put glasati za Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija".

Ne propustitePolitika"NIKAD PRE NISAM GLASAO ZA VUČIĆA, ALI SADA HOĆU" Filip Grbić promenio politički stav: Kult "krvave šake" je bio povod za reviziju uverenja
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 - Nezahvalno je govoriti o ličnim stvarima. Ja ću sad otvoreno da kažem. Ja sam se slabo interesovao za domaće političke aktuelnosti pre nego što su počele blokade. Mogu sad da kažem poput onog momka, snimak je postao viralan, jako mi je drago, jer je potpuno autentično. Momak kaže: "Ja nisam glasao do sada uopšte, a onda su se pojavili studenti, oni su me trgli, probudili da sada glasam za Vučića". Ja mislim da se ogroman broj ljudi identifikovao sa time, i ja sam se u tome pronašao - rekao je Grbić.

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Filip Grbić : Zašto ću sada, po prvi put, glasati za Vučića! Izvor: Prva TV

On je zatim objasnio kako je i zašto došlo do promene političkog stava.

- Nikad pre nisam glasao za Vučića, a za dve nedelje ću glasati za njega. Kako je do toga došlo, dok se SNS pod Vučićevim vođstvom uporno udvarao prozapadnim NATO liberalima, mene politika nije interesovala. Ja sam možda mogao da razumem zašto on to radi, ali nisam mogao to da podržavam, što kadrovski, što kad je reč o politici evropskih integracija, meni je to bilo duboko odbojno. Međutim kada se pojavio kult krvave šake, studentistički kult, kvaziregionalni kult o kome govorimo, onda je to bio povod za reviziju svih pređašnjih uverenja - izjavio je Grbić.

Kurir.rs

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