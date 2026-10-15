Slušaj vest

Lazar Radulović, predsednik Udruženja Crnogoraca „Lovćen“ na Kosovu i Metohiji, poslanik parlamenta lažne države Kosovo i savetnik Kurtijevog Srbina Nenada Rašića u vladi Aljbina Kurtija paradira među skupštinskim klupama sa majicom na kojoj je broj 3.

Vrlo perfidan ali i providan performans koji tačno otkriva ko zdušnom podrškom blokaderima pokušava da uruši Srbiju. 

Tako je i Kurtijev Srbin Nenad Rašić, upravo blizak pomenutom Raduloviću, javno i otvoreno podržao tzv. studentsku listu što je učinio i Aljbin Kurti.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"STUDENTSKU LISTU PODRŽAO JE LIČNO ALJBIN KURTI" Brnabićeva odgovorila Studentskoj listi koja tvrdi da neće prodati KiM: "Dragi građani, OVO treba da znate..."
sns_kzn_11102026_0006.JPG
PolitikaPREDSTAVLJAJU SE KAO PATRIOTE, A SARAĐIVALI BI SA STUDENTSKOM LISTOM KOJU PODRŽAVA KURTI: Igor Simić odbrusio Stankoviću: Zašto se plašite da napadnete Kurtija?
Igor Simić
Politika"DOBILI SU JOŠ KONTROLORA OD KURTIJEVE LISTE" Vučić:Za džabe nema ništa,ima za nešto što treba da im ispunite, a to je činjenica da bi priznali nezavisno Kosovo
Aleksandar Vučić Šabac
PolitikaSIN KURTIJEVOG SRBINA KOLOVOĐA STUDENTSKE LISTE - I TO BUKVALNO! Pogledajte snimak iz Niša, još jedan dokaz o povezanosti Kurtija i blokadera (VIDEO)
Sin Nenada Rašića
Politika"STUDENTSKA LISTA' IMA SAMO JEDNOG NALOGODAVCA, TO JE ALJBIN KURTI" Vučević: Kada vam otvorenu i bezrezervnu podršku pruži Nenad Rašić, više nema sumnje
Miloš Vučević
PolitikaKURTI SE MEŠA U SRPSKE IZBORE NADAJUĆI SE PROPASTI SRBIJE! Petković: Njegov sluga Rašić podržava i studente blokadere i najveće zločince nad srpskim narodom
BETAPHOTO MILAN ILIC.jpg
Politika"TO SU TAKVI IZLIVI LJUBAVI, DA JE TO NEVEROVATNO" Vučić: Poslušajte kako su Kurti i Studentska lista napravili pakleni plan protiv Srbije! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaPODRŽAO I 'STUDENTSKU LISTU' I VOĐE OVK! Kurtijev Srbin Nenad Rašić dao zeleno svetlo za zaštitu zločinaca! SRBIJO, NEĆEŠ VALJDA ZA OVO DA GLASAŠ?!
Nenad Rašić Aljbin Kurti
PolitikaTRAMPOV ŠAMAR KURTIJU! Stejt department poručio – Nema dijaloga sa Prištinom dok ne ispune obaveze prema Srbima na KIM
Donald Tramp Aljbin Kurti
PolitikaKURTI I NJEGOV "DŽEPNI SRBIN" RAŠIĆ U SINHRONIZOVANOJ AKCIJI! Zajedničkim snagama LOBIRAJU za Studentsku listu! (VIDEO)
rasic kurti.jpg
PolitikaALJBIN KURTI UPREGAO TAJNU SLUŽBU DA SRUŠI VUČIĆA! Otkriveno šta je dogovoreno na tajnom sastanku sa Albancima sa juga Srbije!
Aljbin Kurti Blokaderi.jpg