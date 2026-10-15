Politika
KAKAV PERFIDAN, ALI PROVIDAN PERFORMANS Ovako izgleda Kurtijeva podrška studentskoj listi direktno iz parlamenta lažne države! (VIDEO)
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Lazar Radulović, predsednik Udruženja Crnogoraca „Lovćen“ na Kosovu i Metohiji, poslanik parlamenta lažne države Kosovo i savetnik Kurtijevog Srbina Nenada Rašića u vladi Aljbina Kurtija paradira među skupštinskim klupama sa majicom na kojoj je broj 3.
Vrlo perfidan ali i providan performans koji tačno otkriva ko zdušnom podrškom blokaderima pokušava da uruši Srbiju.
Tako je i Kurtijev Srbin Nenad Rašić, upravo blizak pomenutom Raduloviću, javno i otvoreno podržao tzv. studentsku listu što je učinio i Aljbin Kurti.
Kurir.rs
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