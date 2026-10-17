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Opsesivna mržnja blokadera prema nosiocu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" prešla je sve granice - i ljudskosti i političke borbe! Na delu je najprizemniji pokušaj psihološkog pritiska: ponovo se kao i mnogo puta do sada udara na porodicu Aleksandra Vučića, a sada su ti napadi došli na morbidan nivo. I ne samo to, prema blokaderima - članovi njegove porodice sada nemaju pravo ni da se brane rečima od njihovih napada, ali ni da ispričaju neku svoju ličnu priču kako bi pomogli drugima.

Prvo je juče ujutru u blokaderskom Danasu, u rubrici Lični stav, osvanu komentar Dragana Vukičevića, izvršnog direktora Nacionalnog odbora IAESTE, pod naslovom "Izjava Tamare Vučić i lični bol u javnom prostoru" u kome se praktično poručuje da doskorašnja prva dama nema prava da reaguje na napade na sebe i svoju porodicu.

Vukićević tvrdi da priča Tamare Vučić o gubitku deteta 2014. godine samo deset dana pred porođaj "ostavlja težak, opor ukus u ustima svakog dobronamernog posmatrača", jer "hiljade drugih žena koje su prošle kroz istu traumatičnu agoniju nikada nisu imali ni mrvicu te medijske pažnje" i "svoju bol nose u potpunoj anonimnosti"!?

Komentar u Danasu o Tamari Vučić Foto: Printscreen, Danas

- NIje sporno da se napadi na privatni život i zlonamerne glasine, kakve god i od koga god dolazile, duboko neetične i za osudu. Ali reakcija na njih, naročito sa pozicije moći i uticaja, zahteva razdvajanje privatne traume od javne funkcije. Porodični život, sa svim svojim tragedijama i radostima, mora ostati intimno utočište. Kada se granica između porodične intime i svesno zamagli, gubi se dostojanstvo same tragedije - napisao je Vukićević, iako je nemoguće da ne zna koliko je samo porodica Aleksandra Vučića i sa kakvim grozotama napadana tokom svih ovih godina.

Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom Foto: Instagram/ buducnostsrbijeav

"Danas" je uspeo da pokuša da obesmisli najveću tragediju jedne žene - gubitak deteta i da joj zabrani da o tome priča i brani se od napada na sopstvenu porodicu. Iako je sama Tamara u tom intervjuu na Radio Beogradu kazala da je tada želela samo "mir i tišinu", ovaj list ju je napao jer je javno progovorila. Dakle, ona, ali cela porodica Vučić samo treba da ćuti i trpi.

"Kakvo ste vi zlo"

Zatim, društvenim mrežama počeo je da kruži skandalozan snimak kreiran pomoću veštačke inteligencije, na kojem se uz najgnusnije laži i manipulacije zloupotrebljavaju likovi Aleksandra Vučića i njegove supruge Tamare.

Na snimku, jedan od blokadera, sa bedžom s brojem 3 na grudima, agituje da se glasa za Studentsku listu navodeći primer kako partner vara ženu "ne jednom, ne dva puta, već godinama", dok se na ekranu smenjuju AI snimci i fotografije Aleksandra i Tamare Vučić!

- I svaki put kada ga uhvatiš u praveri on smisli novu laž. Laž kojom opravdava prevaru. Prevario te, slagao. Ali mu ni to nije dovoljno. Sada pokušava da te ubedi da se ti kriva što on vara i laže! Veza je postala toksična, poptuno si potonula. Više nisi ona ista, srećna, poletna i zaljubljena žena. Više ne možeš ni zamisliš vas dvoje negde daleko, same, daleko od svega. Šta bi uradila? Da li bi rekla: "ma svi su muškarci isti" ili bi jednostavno prekinula vašu vezu jer duboko u sebi znaš da tamo negde postoji neko ko bi ti pružio više, a i ti njemu? Neko, sa kim bi život mogao da bude mnogo lepši - govori blokader dok se sada na snimku smenjuju slike samo Tamare Vučić, pa zatim samo Aleksandra i nastavlja svoj skandalozno izlaganje:

- Dobro, postoji šansa da ne bude tako. Ali, moraš da veruješ jer život nije predugačak. Kratak je da bi prihvatali lažove, preverante i manipulatore. I upravo je ovo moj odgovor na čuvenu rečenicu: Ma svi su oni isti. Nisu.

Ovaj snimak je između ostalog na Iksu komentarsiao i advokat i član predsedništva SNS Vladimir Đukanović sa zgražavanjem:

Vladimir Đukanović Foto: Kurir Televizija

- Vi ste zaista neopevana stoka! Ovako nešto napraviti i udarati na porodicu, to je nešto najodvratnije. Zato ćete izgubiti 25. oktobra, jer ništa vam nije sveto. Vi želite da delite porodice, da udarate na tradicionalne vrednosti srpskog društva, smisao života vam je u pokvarenosti i izopačenosti. Kakvo ste vi zlo, pa to je neverovatno! - napisao je Đukanović.