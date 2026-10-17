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Jugoslav Ristić sa "Studentske liste" našao se u centru pažnje zbog navoda o uplatama iz Švedske nevladinoj organizaciji koju je osnovao, a cifre koje se pominju otvaraju pitanje finansiranja njenih aktivnosti. Ristiću je pare uplatio Međunarodni centar Olof Palme (Olof Palme International Center), Švedska NVO.

Kako Novosti saznaju, Jugoslav Ristić je 2022. osnovao NVO "Nova svetlost" i od tada dobija pare iz inostranstva, a za 2025. i do sada je ukupno dobio preko 26.000 evra i blizu 120.000 švedskih kruna:

Februar 2025 - 6.600 EUR

Mart 2026 - 20.000 EUR

Maj 2025 - 75.000 kruna

Oktobar 2025 - 43.000 kruna.

NVO "Nova svetlost" ima Fejsbuk nalog i tamo je sve posvećeno izborima i Studentskoj listi.,a sve u suprotnosti sa proklamovanim ciljevima NVO – zaštita prava radnika.

Ova tema otvorena je i tokom jučerašnje debate na televiziji Nova, kada je Siniša Mali, predstavnik liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", direktno pitao Jugoslava Ristića, predstavnika "Studentske liste – Studenti pobeđuju", da li je dobijao novac iz Švedske i da li je tim novcem kupio kuću.

- Jeste vi dobili pare od Šveđana? Jeste vi kupili kuću? Jeste vi dobili pare od Šveđana ili niste? Jeste vi kupili kuću odande? - pitao je Mali a Ristić je odgovorio da "naravno nije dobio novac iz Švedske

Mali je nastavio da insistira na pitanju o poreklu novca, dok je Ristić ponovio da nije dobio novac od Šveđana.

U nastavku rasprave Mali je otvorio i pitanje Ristićevog sindikalnog angažmana i položaja radnika u periodu o kojem su govorili.