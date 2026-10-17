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Vesna Lalić rođena je u Beogradu, a novinskom fotografijom počela je da se bavi u kompaniji Politika. Radila je u Blicu i bila je fotoreporterka u NIN-u. Timu Nova.rs priključila se od osnivanja redakcije i bila je jedan od njenih najznačajnijih članova.

- Uvek je bila na licu mesta i donosila priču kroz fotografiju. Davala je svoj maksimum i trudila se da doprinese što boljem informisanju javnosti. Fotografisala je sve najvažnije društveno političke događaje u Srbiji, a osim toga, njen talenat bio je jasno vidljiv i kroz fotografisanje naizgled običnih, svakodnevnih trenutaka - piše Nova.rs.

Kurir Društvo

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