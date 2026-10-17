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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je farmu krava u Bačkoj Palanci, gde je razgovarao sa mladom ženom Sofijom, koja se bavi uzgojem krava, a tom prilikom joj je poklonio i ruzmarin.

Tokom posete, Vučević je obišao farmu, upoznao se sa svakodnevnim obavezama na imanju i razgovarao sa Sofijom o zahtevnom poslu kojim se bavi.

- Evo pronašao sam moju kravicu - rekao je Vučević, dok je obilazio farmu.

Sofija je objasnila da život na farmi podrazumeva neprestanu brigu o životinjama, zbog čega je tamo tokom celog dana i noći, i dodala  da uzgaja ukupno 400 grla, od kojih je 170 muznih.

Tokom razgovora, Vučević je pokazao interesovanje i za imena krava, pa je upitao Sofiju kako se zove jedna od njih, a Sofija mu je odgovorila da je to Bikica. Vučević je potom prokomentarisao da je "Bikica prijateljski nastrojena", a zatim istakao koliko ga je impresionirao Sofijin rad i posvećenost.

-  Velika je i ozbiljna ova priča, nije samo šala. Zadivljen sam posebno što Sofija ima snagu da se kao mlada žena bavi ovako ne lakim poslom. Fascinanto je da zna ime svakoj kravi - rekao je Vučević i  najavio da će probati mleko proizvedeno na imanju.

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