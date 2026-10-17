Slušaj vest

U ekskluzivnom gostovanju u emisiji "Neipričano" na Kurir televiziji kod autorke i urednice Jelene Pejović, Aleksandar Vučić govori o onome što se retko vidi iza političke funkcije - odrastanju, porodičnim vrednostima, bratu Andreju, majci i sinu Vukanu, ali i o životnim iskušenjima i mladalačkim, navijačkim danima koji su ga oblikovali.

Pored ličnih priča i anegdota iz razgovora sa predstavnicima međunarodnih institucija, Vučić se osvrće i na razliku u pristupu politici između njega i njegovih opozicionih protivnika.

- Činjenica da i danas predlažem rešenja, planove, programe, ideje za budućnost. Opsednut sam onim što moramo i što bi bilo potrebno da uradimo a što vidim da moji protivnici nisu time opsednuti: ne razmišljaju o tome, ne sanjaju velike snove. Jedini san im je kako da onoga kog mrze sklone i sebe postave u neku fotelju - poručio je Aleksandar Vučić. 

Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a celo gostovanje Aleksandra Vučića kod Jelene Pejović ne propustite večeras od 22.15 na Kurir televiziji!

00:45
"NE RAZMIŠLJAJU O TOME, NE SANJAJU VELIKE SNOVE!" Aleksandar Vučić ekskluzivno u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji o političkim protivnicima (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

Gledajte "Neispričano" večeras od 22.15 na Kurir televiziji, ekskluzivan gost je Aleksandar Vučić!

Ne propustitePolitika"NAŠA ZEMLJA ĆE ŽALITI I PATITI ZA VUČIĆEM": Milan Popović ekskluzivno za Kurir o političkoj situaciji u Srbiji, ali i svom neverovatnom životnom putu (VIDEO)
HMCL8959.JPG
PolitikaVREDNO SMO RADILI, SRBIJA JE JEDNA OD NAJBRŽE RASTUĆIH EKONOMIJA! Moćna Vučićeva poruka građanima (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaMOĆNA PORUKA ALEKSANDRA VUČIĆA: Ujedinjena i snažna Srbija, do pobede 25. oktobra!
Aleksandar Vučić Lazarevac izbori 2026 Ujedinjena Srbija
Politika"NIKADA NEĆEMO PRIHVATITTI BLOKADERSKE VREDNOSTI KOJIMA IZJEDNAČAVAJU VLADIKU NIKOLAJA SA STEPINCEM" Vučić: Mislite li da takav i takvi treba da nam uče decu?
Aleksandar Vučić
PolitikaPOTPUNA REVOLUCIJA U ZDRAVSTVU! Vučić najavio velika ulaganja i izgradnju 72 objekta: Veće plate, nova oprema, inovativni lekovi i neuporedivo bolja usluga
Aleksandar Vučić Bolnice.jpg
PolitikaVUČIĆ UVEK NAĐE NAČIN DA BUDE SA SVOJIM NARODOM Ovaj hit snimak iz Gorobilja to i dokazuje! (VIDEO)
Ana Brnabić

BONUS VIDEO:

01:13
ALEKSANDAR VUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV! Otkrio šta su iz ODIHR-a pitali o njemu, pa je usledio odgovor koji nisu očekivali: "Vi morate da naučite jednu stvar" Izvor: Kurir televizija