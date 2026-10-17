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U ekskluzivnom gostovanju u emisiji "Neipričano" na Kurir televiziji kod autorke i urednice Jelene Pejović, Aleksandar Vučić govori o onome što se retko vidi iza političke funkcije - odrastanju, porodičnim vrednostima, bratu Andreju, majci i sinu Vukanu, ali i o životnim iskušenjima i mladalačkim, navijačkim danima koji su ga oblikovali.

Pored ličnih priča i anegdota iz razgovora sa predstavnicima međunarodnih institucija, Vučić se osvrće i na razliku u pristupu politici između njega i njegovih opozicionih protivnika.

- Činjenica da i danas predlažem rešenja, planove, programe, ideje za budućnost. Opsednut sam onim što moramo i što bi bilo potrebno da uradimo a što vidim da moji protivnici nisu time opsednuti: ne razmišljaju o tome, ne sanjaju velike snove. Jedini san im je kako da onoga kog mrze sklone i sebe postave u neku fotelju - poručio je Aleksandar Vučić.

Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a celo gostovanje Aleksandra Vučića kod Jelene Pejović ne propustite večeras od 22.15 na Kurir televiziji!

00:45 "NE RAZMIŠLJAJU O TOME, NE SANJAJU VELIKE SNOVE!" Aleksandar Vučić ekskluzivno u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji o političkim protivnicima (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

Gledajte "Neispričano" večeras od 22.15 na Kurir televiziji, ekskluzivan gost je Aleksandar Vučić!

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