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Džoi Manarino, američki politički strateg i jedan od suosnivača Instituta "Overton", komentarisao je predstojeće izbore u Srbiji i uputio upozorenje građanima naše zemlje.

- Evo šta mi nije jasno. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je još uvek bezbedna i u kojoj nema migracija. To je zato što je srpski narod ostao čvrst i nije dozvolio da do toga dođe - napisao je on na društvenoj mreži X.

On je potom skrenuo pažnju na mađarski scenario tokom izbora.