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Urednik Kurira Aleksandar Mitrović Fis dobitnik je nagrade za najbolju novinsku reportažu na 31. Internacionalnom festivalu reportaže i medija - INTERFER Zlatna Nika za reportažu "Krvlju natopljen beton".

Aleksandar Mitrović Fis dobitnik je nagrade za najbolju novinsku reportažu Foto: Kurir

- Nagrađena reportaža spaja dva vizuelna kontrasta, oba izuzetno jaka, a sažeta u jednom imenu - Hataj. U toj oblasti na istoku Turske, na granici sa Sirijom, rušilačka snaga zemljotresa odnela je više od 53.000 života. Svaki pedalj bio je natopljen krvlju i suzama. A danas, tamo, u obnovljenim gradovima dočekuju vas deca uz tradicionalni pozdrav vuka, simbol opstanka i ostanka - istakao je lauret:

Aleksandar Mitrović Fis dobitnik je nagrade za najbolju novinsku reportažu Foto: Kurir

- Hvala žiriju na ovom priznanju. Ovo jeste nagrada meni, ali i medijskoj kući Kurir, kao i rubrici Društvo koju vodim i u kojoj se trudimo da negujemo izvorno novinarstvo i čuvamo žar profesije, ne odupirući se veštačkoj inteligenciji, ali od nje uzimajući samo ono i onoliko koliko da se ne naruši ljudsko u nama i suština samog novinarstva.

Aleksandar Mitrović Fis dobitnik je nagrade za najbolju novinsku reportažu Foto: Kurir